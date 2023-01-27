Карты таро говорят, что этот год не совсем благоприятен для кардинальных перемен в личной жизни, однако двум знакам все же повезет.

Эксперт говорит, что Близнецам и Девам стоит готовиться ко встрече людей, которые перевернут их жизнь. Это обязательно произойдет в текущем году. Подробности читайте в материале.

Близнецы

Тарологи говорят, что идеальное время для того, чтобы влюбиться - это март, апрель или июнь. В эти месяцы создаются идеальные условия для романтических мыслей. Встреча с тем самым человеком произойдет неожиданно, а общение будет развиваться стремительно.

Карты советуют оставить в прошлом все обиды, комплексы, нерешительность и пессимистический взгляд на жизнь. Чем больше Близнецы себя откроют, тем большая отдача в виде положительных эмоций к ним вернется.

Видео дня

Дева

Для Дев самым романтическим периодом этого года будет лето. Однако карты говорят, что роман не будет кратковременным или курортным - здесь стоит готовиться к серьезным чувствам, которые появятся как гром среди ясного неба.

Карты советуют перестать себя недооценивать, набраться уверенность в себе и действовать решительно. Не стоит ждать каких-то шагов или знаков внимания - нужно самому проявлять инициативу и идти вперед. Только так можно добиться настоящего счастья!

Напомним, только три дня в феврале принесут невероятную удачу.

Вас также могут заинтересовать новости: