Астроэксперт предупредил, что украинцы должны быть осторожными 24-25 декабря.

Нумеролог и таролог Владислав Грицай обратил внимание украинцев на одну интересную закономерность: 24 число с начала полномасштабного вторжения РФ и почти каждый месяц вносит определенные изменения. Напомним, в ноябре это был блэкаут в Украине.

Поэтому его спросили, чего же тогда ждать 24 декабря 2022 года. "Добавляем все числа, и у нас получается 15. Это - аркан дьявола. Это только подтверждает мои слова, что именно 24-25 числа может быть месть врага за перенос Рождества на эту дату", — поделился Грицай в интервью YouTube-каналу "Прогноз".

Астроэксперт объяснил вероятное желание РФ отомстить тем, что там всегда была привязка к церковным датам. Он напомнил, что Русская православная церковь стала одним из столпов поддержки кровавых действий Кремля против Украины. Поэтому желание России мстить Грицай обосновал так:

"24-25 декабря - достаточно серьезные даты, когда может быть нападение или могут быть масштабные бомбардировки. Это будет месть за то, что мы официально на церковном уровне хотим воссоединиться с европейским миром".

Дискуссии о дате празднования Рождества

Дата празднования Рождества в Украине в последние годы стала дискуссионным вопросом. Православные украинцы разделились на два лагеря - сторонники Рождества 25 декабря и сторонники 7 января. Большинство верующих все еще придерживается второй точки зрения, но поклонников даты 25 декабря становится все больше.

УНИАН разобрал аргументы "за" и "против" этих двух дат. В этой статье редакция не высказывает свое мнение о дате Рождества, а лишь цитирует самые распространенные доказательства сторонников двух дат.

Что ждет Украину в декабре-январе - прогноз астролога Влада Росса

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 25 декабря и 7 января существует риск применения ядерного оружия. По его словам, именно в эти дни Путин может решиться на ядерный удар по Украине.

"До Рождества не существует опасности применения ядерного оружия, а вот в сам праздник - может быть", — сказал Росс.

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