По словам Хомутовской, 2023 год будет сверхсложным для страны-агрессора.

Экстрасенс Людмила Хомутовская в интервью УНИАН рассказала, что 2023 год будет сверхсложным для Российской Федерации. Ежедневно там будут происходить события, которые приведут к развалу страны.

"Со следующего года в России каждый день будет судным. На место Путина придет известный человек, но под новой "картинкой". Он не будет европейски настроен, поэтому страна начнет разваливаться. В целом в 2023 году в России начнутся бунты, будет рост доллара, будет жесткий экономический кризис. В конце 2023 - начале 2024 года некоторые города могут отсоединиться от состава РФ. Там будет внутренняя война", - сказала Хомутовская.

Также она ответила на вопрос: когда умрет диктатор Путин?

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"Не могу сказать, что он умрет завтра. Но что-то будет делаться, чтобы он якобы умер. Почему я говорю "якобы"? Потому что, согласно Таро, человек уйдет по дьяволу. Мы можем считать, что его убьют или придушат. Но на самом деле это жесткий обман", - добавила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс назвала "горячие" точки в Украине на осень 2022.

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