По словам астроэксперта, ожидается снижение напряжения на фронте.

2 июня Меркурий останавливается, а 3-го начнет набирать скорость в прямом движении. Астролог Ольга Медвецкая рассказала, что это значит для Украины.

Как она написала на своей странице в Instagram, в ближайшие дни наконец начнут "размораживаться" реальные поставки оружия, а разговоры о целесообразности такой поддержки в конце концов будут решены.

Также астроэксперт прогнозирует утверждение в этот период шестого пакета санкций ЕС против России.

"Также важным сейчас является то, что начнется тенденция к снижению напряжения на линии фронта из-за активных наступлений противника, которые были характерными последние 2 недели - они начнут терять силу натиска", - говорит астролог Медвецкая.

Ранее астролог Валентина Виттрок составила прогноз для всех знаков Зодиака на месяц. Эксперт отметила, какие ближайшие даты будут переломными с точки зрения событий, происходящих в стране.

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