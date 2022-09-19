На данный момент Бахмут в Донецкой области находится под прицельным огнем оккупантов.

Известный таролог Елена Бюн рассказала, как будет развиваться ситуация в Бахмуте Донецкой области. Сейчас населенный пункт непрерывно обстреливают оккупанты. Там гибнет мирное население, практически не осталось уцелевших построек.

"Украинские вооруженные силы будут держать это направление, несомненно. Здесь ведется работа. Я бы сказала, здесь все по плану ВСУ. Выпадают достаточно хорошие карты. Мы не будем о них говорить, потому что это карты для украинских вооруженных сил. То, что касается орков: попытка продвинуться в этом направлении ни к чему не приведет. То, что есть у ВСУ на этом направлении, вызывает у противников испуг, страх и панику", - сказала Таролог.

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Бюн уточнила, что оккупанты могут подтягивать силы и накапливать оружие на этом направлении, но всех их попытки штурма обречены на провал. Больше всего там сейчас именно "живой силы".

"Все, что касается техники: прослеживается слабость, нехватка… Они вообще не жалеют людей со стороны орков, то есть бросают как пушечное мясо", - добавила таролог.

Напомним, известный таролог предвидела судьбу Мариуполя.

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