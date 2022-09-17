Эксперт в сфере карт таро Елена Бюн поделилась информацией, полученной в ходе расклада на картах.

Сейчас очень многих волнует судьба Мариуполя - город с первых дней полномасштабной российской агрессии находится в блокаде, его практически полностью уничтожили, разбили всю инфраструктуру и жилой фонд. Таролог Елена Бюн сделала расклад и рассказала, чего следует ждать на этом направлении.

"Все планы, над которыми сейчас работает российское командование, российское телевидение, - это все иллюзия. И некий такой миф, заблуждение, он развеется. Если они надеются на то, что эта территория Мариуполя останется им, они глубоко заблуждаются. Со стороны украинских вооруженных сил здесь будут достаточно интересные действия. Я не хочу об этом говорить, но по судьбе Мариуполь вернется под украинский флаг", - прокомментировала Елена.

Она предвидела, что портовый город ожидает восстановление и мир.

"Карты говорят, что это выстраданный город. Но этот город будет восстановлен. И еще, почему этот город сметали с лица земли? Там есть некие драгоценные металлы, залежи. Возможно, где-то рядом с Мариуполем", - резюмировала Елена Бюн.

Напомним, недавно известный экстрасенс Макс Гордеев ответил, будут ли оккупанты снова "накрывать" всю Украину ракетами.

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