Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН дал прогноз для всех знаков Зодиака на август по картам Таро. Что ждет каждого в этот период - читайте дальше.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что в августе ждет каждый знак Зодиака в любви, кому надо обратить внимание на здоровье, кому повезет в работе, и кто может построить семью.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Любовь. В августе 2023 года вас поглотят домашние дела. Однако успешное решение большинства из них придаст вам уверенности в себе и подарит много дополнительных возможностей. Благодаря влиянию Юпитера вас будет сопровождать удача при условии, что вы обуздаете свою вспыльчивость. Солнце настроит вас на романтический лад, а влияние Сатурна удержит от нарушения партнерских обязательств. Пофлиртуйте со своим избранником, вдохновите его на новые ухаживания за вами, пробудите в нем ощущение того, что вас следует продолжать завоевывать. С 5 по 9 августа - хороший период для поиска второй половинки.

Семья. Вами овладеет жажда деятельности, которая не позволит мириться с невзгодами в доме или в родстве. Вы приложите все усилия, чтобы наладить семейные проблемы, и, несмотря на трудности, добьетесь успеха на этом поприще. С 3 по 10 августа - благоприятный период для ремонта или генеральной уборки. Дети будут чутко реагировать на каждое ваше слово, поэтому следите и за своими эмоциями, и за тем что и как вы говорите. Несмотря на сильную занятость на работе, мужчина будет участвовать и в домашних делах.

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Здоровье. Никаких ощутимых проблем с самочувствием не предвидится. Наоборот, любые ваши усилия, направленные на оздоровление и профилактику, окажутся весьма эффективными. Приветствуется пребывание на природе, курорте. Целебное воздействие горного, морского и лесного воздуха для вас сейчас трудно переоценить.

Работа и деньги. Весь август 2023 подходит для повышения вашей квалификации. Период вплоть до 15 августа благоприятен для организации производственного процесса, установления прочного делового партнерства, выгодного трудоустройства. С 25 до 27 августа на работе возможны интриги, но они не смогут серьезно вам донимать. В целом месяц оправдает ваши карьерные стремления.

Самые благоприятные дни: 4, 11, 18, 27.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 2, 3, 10, 16, 17, 30, 31.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Любовь. В начале месяца важное место в вашей жизни займут поездки, сбор информации, установление деловых и дружеских связей. Поэтому вы не всегда сможете оставаться с семьей столько, сколько захотите. Самым успешным окажется общение, основанное на общих эмоциях и переживаниях. В партнерских отношениях назреют перемены. Постарайтесь искренне и серьезно поговорить друг с другом на волнующие темы. Возможно, ради гармонии в вашем союзе стоит пойти на некоторые жертвы, поступиться личными интересами.

Семья. Участятся встречи с близкими родственниками и совместные с ними дела. 11 августа для решения семейных неурядиц от вас понадобится весь ваш дипломатический талант. Полезные вещи для дома лучше покупать после 8 августа. Мужчину поглотит разработка собственных идей, командировка, главное для него - держаться подальше от начальства. Младшее поколение будет охотно общаться и воспринимать самую разнообразную информацию. Проследите, чтобы в их руки попала познавательная литература, а время пребывания детей за компьютером желательно ограничить.

Здоровье. В начале августа 2023 года все виды профилактики и оздоровительные курсы станут эффективными как никогда. Особенно это касается лечения органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Первая декада благоприятна также для плановых операций и стационарных обследований. После 16 августа вероятно обострение хронических заболеваний.

Работа и деньги. В августе Тельцам следует урегулировать банковские и предпринимательские дела, долговые обязательства, заключать трудовые соглашения, решать бюрократические вопросы. До 7 августа финансовые потоки, скорее всего, будут поступать от покупки или продажи. Этот период также может запомниться хлопотами, связанными с транспортом: покупкой, оформлением документов, страхованием. После 15 августа можно устраиваться на работу или набирать людей в штат, но в обоих случаях выбор будет невелик.

Самые благоприятные дни: 2, 12, 16, 25, 26, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Любовь. Интуиция поможет сделать правильный выбор и укажет на того, кто предназначен вам свыше. Знаковая встреча состоится на семейной или дружеской вечеринке. 6 августа будьте готовы к сюрпризу. Коммуникабельность и умение адекватно воспринимать информацию помогут без лишней суеты пережить интриги после 8 августа. В отношениях со своей второй половинкой вам будет трудно справиться с гневом и обидами. Обратитесь за советом к человеку, которому доверяете.

Семья. К середине августа вы будете озабочены созданием уюта и гармонии в доме и добьетесь успеха на этом поприще. В период Льва рекомендуется освежить некоторые родственные связи, нанести визиты вежливости. Покупки для жилья планируйте до 6 августа. После 8 августа ожидается большой поток гостей. Мужчина возьмет на себя материальные заботы и с честью с ними справится. Период хорош для развития творческих способностей у детей.

Здоровье. В целом весь август 2023 года благоприятен для любых оздоровительных процедур, пополнения ресурсов организма, однако в первой декаде эти процессы пройдут интенсивнее. Здоровье не подведет вас. Даже тяжелобольные будут выздоравливать быстрее.

Работа и деньги. Усилится ваша деловая хватка, но не всем это понравится. Придется преодолеть бюрократические преграды, много ездить. Но старания будут не напрасными. Ожидается карьерный рост, выгодное трудоустройство. Предприимчивость, разумный риск увенчаются достойным материальным вознаграждением. В начале месяца вероятны ощутимые затраты на поправку здоровья или ремонт.

Самые благоприятные дни: 2, 18.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 22, 29.

Рак (22 июня - 22 июля)

Любовь. Обязательно используйте свой высокий творческий потенциал в первой декаде. Вас ожидает бурная личная жизнь. Не жалейте времени на себя и осуществление своих желаний. Доверяйте новым знакомствам, но сразу прекращайте общение с теми, кто стремится посеять в вас неуверенность в себе. С 10 по 15 августа велика вероятность разногласий с любимым человеком. Если каждый из вас будет готов к компромиссу, вашему союзу ничто не угрожает. Не спешите обсуждать свадебные перспективы.

Семья. Период благоприятен для переезда, приема большого количества гостей, установления контактов с соседями, близкими родственниками. Младшее поколение может проявлять особое упрямство. Если перенаправить энергию ребенка в творческое русло, на достижение интересной для него цели, он добьется успеха. В эти же дни у мужчины возникнут форс-мажорные обстоятельства, с которыми он справится с минимальными потерями.

Здоровье. В этот зодиакальный месяц ваш организм пройдет испытание на прочность, а вы - на умение дисциплинированно следовать инструкциям врачей. Велика вероятность травматизма. Займитесь профилактикой или лечением хронических заболеваний, придерживайтесь диеты, режима дня. Максимально снизьте нагрузку, вам просто необходим качественный отдых.

Работа и деньги. Следует переосмыслить процесс формирования бюджета. Дисгармония между Юпитером и Ураном потребует внимательного отношения к служебным обязанностям. Подумайте о расходах на развлечения и подарки. С середины августа наступит более благоприятный период для покупок и торговли. Будьте бдительны во время общения с начальством и сотрудниками.

Самые благоприятные дни: 4, 5, 8, 12, 15, 22, 26, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 27.

Лев (23 июля - 22 августа)

Любовь. В этом месяце вы будете погружены в себя. Возможно, осознаете что-то важное, у вас изменятся взгляды на семью и отношения. Открываться перед людьми вы будете неохотно, и часто этого действительно делать не стоит. Поэтому не спешите с этим, больше наблюдайте за происходящим, а на действия решайтесь, когда уже взвесили все возможные последствия. Близкие отношения могут принести совместные поездки за границу. В первых числах августа смело назначайте свидания.

Семья. Если вас давно что-то не устраивает, самое время перестать терпеть и изменить ситуацию на общее благо. Лучше один раз пережить оздоровительный кризис, чем мучиться изо дня в день. Сложности на работе вызовут у вашего мужчины общую напряженность вплоть до ухудшения самочувствия. Ему стоит настроиться на то, что к концу месяца многие неприятности утихнут или вовсе устранятся. Проследите, чтобы дети не ввязывались в авантюры. Предложите им почитать фантастику или освоить вместе с вами несколько фокусов или химических опытов.

Здоровье. Следует использовать этот период для полного оздоровления организма и восстановления нервной системы. Лучшим выходом станет санаторий или отшельничество на природе с фитотерапевтическими и народными методами укрепления здоровья. стоит заняться костной системой, желудочно-кишечным трактом.

Работа и деньги. До 15 августа появятся дополнительные возможности подзаработать, а также укрепить свои позиции в служебной иерархии. Вы можете быть вовлечены в какие-то скрытые обстоятельства, что позволит вам улучшить свое материальное положение. Следует быть морально готовой к закулисным интригам. Избегайте неоправданных расходов, не берите и не давайте деньги в долг. Для трудоустройства и приобретения бытовой техники лучший день – 3 августа.

Самые благоприятные дни: 5, 6, 11.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 31.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Любовь. Под влиянием Венеры в начале месяца вы станете более общительным. Вы будете активнее контактировать с людьми, находить с ними общий язык. Среди большого количества новых контактов вполне может оказаться тот, о котором вы давно мечтали. Не теряйте шансов, отвечайте согласием на приглашение в новые интересные места. С 5 по 7 августа возможны разочарования в своей второй половинке из-за расхождения ваших ожиданий и реальности. Вам стоит научиться озвучивать свои желания.

Семья. Ваш дом будет открыт для друзей. Многочисленные знакомые очень помогут в решении домашних проблем. Период благоприятен для начала ремонта или решения жилищных проблем. Дети будут совершенствовать навыки общения. Им также необходимо дать напутствие относительно безопасного обращения с деньгами, пробудить в них инстинкт самосохранения. У благоверного прибавится забот на работе. Творческие, спортивные и учебные занятия в компании младшего поколения пойдут на пользу всем, а мужчине обеспечат эффективный релакс.

Здоровье. Внешне вы приятно перевоплотитесь даже без особых усилий с вашей стороны. Вам нужно более оптимистично смотреть на жизнь. Недоверчивость может привести к психосоматическим заболеваниям, вызвать аритмию, обострить вегетососудистую дистонию. Регулярные прогулки на природе помогут вам справиться с унынием, радостнее мыслить.

Работа и деньги. Ваша проворность, предприимчивость, полезные контакты и информация станут мощным толчком к укреплению материального благосостояния. Возможно, вы решитесь сменить работу на более перспективную. С 3 по 10 августа велика вероятность премиальных или получения неожиданного дохода. Предоставление льгот от работы может вас порадовать в начале августа. Творческие профессии значительно преуспеют. От авантюр стоит воздержаться. Многочисленные секстили Венеры принесут вам везение, воплощение желаний.

Самые благоприятные дни: 7, 12, 24.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 8, 16, 22, 23, 29.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Любовь. Вы почувствуете себя серым кардиналом. Находясь в относительной тени, избегая публичности, вам удастся быть в курсе всех событий и незримо корректировать их течение в нужном для вас русле. Период окрасится всплеском творческих способностей и идей. Для романтических рандеву и углубления интимности в отношениях время очень удачное. Благоприятное вступление в брак, хотя на пути к нему возможны препятствия. Однако настоящая любовь все преодолеет.

Семья. В начале месяца наведение комфорта в доме будет даваться гораздо легче. Жилищные проблемы также лучше преодолевать в это время. Проявите бдительность, поскольку вероятность аварийных событий повышена с 3 по 14 августа. Родители попытаются испытать ваше терпение, если не получат достаточно внимания с вашей стороны. Напряженность, некоторая хаотичность и порывистость вашего мужчины могут стать причиной его конфликтов с членами семьи и руководством. Способом разрядки для него станет общение с детьми или хобби. Младшему поколению лучше заниматься развитием своих способностей, талантов, поддерживать свое тело в хорошей физической форме.

Здоровье. Ваше эмоциональное состояние потребует дополнительной поддержки. Позаботьтесь о том, чтобы вы ложились спать в хорошем настроении. В этом поможет ароматерапия, банные процедуры, приятная музыка. От качества вашего сна во многом будет зависеть ваше самочувствие. Особенно это касается первой декады месяца. С 16 августа ваш внешний вид потребует дополнительных усилий: косметические средства, пилатес и тому подобное.

Работа и деньги. Период благоприятен для деловой активности. Хорошие шансы для вас уготованы как в поиске нового места, так и в укреплении своих позиций на прежнем. Профессиональный рост станет реальным, особенно для творческих и медицинских сфер деятельности. Августовские дни будут способствовать предпринимательству и риску. В конце месяца на работе остерегайтесь недоброжелателей. Венера, проходя знаком Девы, создаст возможности для творчества.

Самые благоприятные дни: 2, 9, 10, 12, 16, 24, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 13, 20, 25.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Любовь. С 1 по 10 августа вы будете осваивать новые возможности в различных сферах жизни. Успех ждет вас в тех направлениях, которые действительно вам интересны. Ваш темперамент благоприятно повлияет на события в личной жизни. У вас проснется честолюбие, несмотря ни на что, вы будете бороться за свои цели, поэтому вероятны конфликты. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к приятелям - они будут рады помочь. Возможно завязывание новых, очень важных, перспективных контактов.

Семья. Родители могут доставить вам массу хлопот. Если вы планировали переезд, то сейчас он пройдет не очень гладко. Поэтому при необходимости решать жилищные вопросы именно в Луну Льва постарайтесь перенести их на начало августа, когда тригон Солнца к Урану облегчит ваши заботы. Молодое поколение будет занято поиском себя. Выполнять летние школьные задания сейчас в голову им точно не придет. Бытовая необустроенность может побудить вашего мужчину к кардинальным действиям, но, чтобы они принесли нужный результат, необходимо его поддержать и вдохновить.

Здоровье. Сложности с самочувствием могут возникать из-за внутренней напряженности и неумения грамотно распределить физические нагрузки. Трудоголизм или излишнее рвение в спорте может повлечь в период с 4 по 13 августа общее переутомление или проблемы с позвоночником. С 14 до 18 августа вы сможете эффективно восстановить свои силы.

Работа и деньги. Ваши старания помогут достичь желаемого. Однако вам может навредить чрезмерная резкость и прямолинейность, особенно 16 и 20-21 августа. Для увольнения по собственному желанию с одновременным трудоустройством лучше подойдет июль. С 1 по 15 августа неожиданные события могут стать причиной служебного роста. Угроза незапланированного освобождения возникнет с середины августа. Это вполне может оказаться к лучшему, поскольку вы уже почти на пороге важных изменений в профессиональной сфере. Влияние и аспекты Венеры, проходящей знаком Девы, принесут в вашу жизнь удачу и дружелюбие, помогут в исполнении желаний и в общении с людьми. Под воздействием солнца в знаке Льва вы задумаетесь о главных целях в жизни.

Самые благоприятные дни: 13.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 2, 12, 16, 19, 23, 26, 30.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Любовь. В начале месяца Стрельцам в отношениях захочется больше романтики и страсти. В гармоничных парах свобода в желаниях, неудержимость фантазий, активность в интимной сфере напомнят о временах медового месяца. Если в отношениях что-то не складывается, попробуйте изменить свое поведение и избавиться от капризности, желания властвовать, придирчивости. Проявляйте великодушие и нежность, радуйтесь каждой мелочи. И помните, что меркантильное отношение к чувствам не может привести к искренней взаимной любви.

Семья.Тема финансов будет актуальной. Это вызовет холод в отношениях между вами и партнером. Он может рассчитывать на поддержку родственников. Также ему необходимо четко выполнять указания руководства, соблюдать трудовую дисциплину. Детки будут требовать от родителей больше любви и понимания. Ищите пути примирения и способы достучаться до их душ и сердец. Ваша помощь понадобится родителям.

Здоровье. Творческая активность и конструктивная физическая энергия будут свидетельствовать о том, что все в вашей жизни гармонично. Если вам не хватает оптимизма и радостного отношения ко всему, найдите занятие по душе. В этот зодиакальный месяц можно провести профилактические мероприятия с тазобедренными суставами, почистить печень.

Работа и деньги. Может возрасти напряжение из-за нездоровой конкуренции. Рассматривайте конкурентов как подсказку со стороны о том, что бы вы могли улучшить в своей работе. Придумывайте неожиданные маркетинговые ходы или бонусные программы. Удача ждет тех, кто имеет отношение к творчеству, юриспруденции. Юпитер в Раке поможет в достижении поставленных целей. Солнце во Льве позволит проявить широту вашей души. Венера, переходя из Девы в знак Весов, способствует успешному карьерному продвижению.

Самые благоприятные дни: 8, 15, 16.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Любовь. У Козерогов в первой декаде августа возможны счастливые случайности и удачные знакомства. У одиноких дам могут возникнуть заманчивые перспективы в отношениях с иностранцами. Это может быть как деловое партнерство, так и брачный контракт. Если одна из сторон нечиста на руку, то в этот момент раскроются нюансы неэтичного сотрудничества. Замужним леди для гармонии в отношениях необходимо добавить больше романтики и приятных сюрпризов. Смотрите шире на мир и позвольте случаться чудесам.

Семья. Сделайте то, о чем вы давно вместе мечтали. Попутешествуйте или займитесь ремонтом квартиры. Помните, что мужчине очень важно быть главным, чтобы к его идеям прислушивались. Для ребятишек важно быть среди единомышленников в атмосфере праздника и веселья. Старейшины семейного клана нуждаются в признании их мудрости и авторитета, искренней заинтересованности всех быть одной семьей и передавать традиции рода. А вам необходимо быть гибче и мягче, учиться принимать всех такими, какие они есть, а не такими, какими вам хочется, чтобы они были. Старайтесь не вступать в конфронтацию с родственниками, соседями.

Здоровье. В августе 2023 жизненный тонус будет на высоте. Энергия будет добавляться от общения с дружелюбными людьми и от участия в любимых проектах. Рискованная ситуация может спровоцировать болезнь, и здоровье начнет давать сбои. Возможно, придется потратиться на медицинские услуги и консультации.

Работа и деньги. Те, кто рассчитывает на успех, должны забыть о вражде, соперничестве, нечестной конкуренции, не нарушать договоренностей, учиться решать конфликтные ситуации. Ведь сейчас расширение возможностей связано с партнерством и сотрудничеством. Успех зависит от личной инициативы в заключении договоров, союзов, контрактов. В этот период стоит воздержаться от исков по имущественным вопросам.

Самые благоприятные дни: 3, 17, 18, 24.

Дни, в которые нужно быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26, 29.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Любовь. В первые дни августа бытовые хлопоты и решение профессиональных задач затмят собой ваше стремление к построению гармоничных отношений, основанных на дружбе и симпатии. Успех ждет того, кто, несмотря ни на что, учитывает интересы всех сторон. Это период непредвиденных изменений в условиях работы и проживания. Умение держать свое слово, быть ответственной, заботиться о ближних позволит избежать многих проблем сейчас и в будущем. Старайтесь не рубить с плеча и принимать решения только после тщательного их обдумывания.

Семья. Позвольте мужчине проявить свои творческие способности дома. Ему важно быть ярким, броским, главным заводителем. Чаще говорите ему о его талантах, о том, что вам в нем нравится. Если он готов будет выслушать критику, то покритикуйте мягко и любя. Попробуйте заинтересовать детей сделать что-нибудь своими руками. Старшее поколение будет радоваться любому общению. Устройте родителям встречу с родственниками или организуйте семейную культурную программу с посещением любимых музеев, театров. В общении обходите темы, провоцирующие конфликты, меланхолию.

Здоровье. Почаще прислушивайтесь к подсказкам вашего организма. В этот период могут обостриться хронические заболевания. В конце июля и начале августа благоприятно проводить запланированные оздоровительные мероприятия. Не отказывайтесь от санаторного лечения или от госпитализации. Особое внимание обратите на поясницу, вены, мочевыделительную и эндокринную системы. Исключите из рациона острую пищу и крепкие напитки.

Работа и деньги. В начале августа начальство может не обращать внимания на ваши просчеты. Конфликтные ситуации с коллегами также могут пройти мимо руководства. В этот период возможен большой доход от сделки или услуги, предоставленной вами или через вашу должность. Любимая профессия может начать приносить долгожданные плоды. Взаимодействие Урана с Марсом, Солнцем, Меркурием и Юпитером может наделить вас активностью и неординарностью, готовностью к экспериментам, обаянием и проницательностью, предприимчивостью и прогрессивными идеями, самостоятельностью и справедливостью.

Самые благоприятные дни: 19, 20, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Любовь. В первой декаде августа демонстративное поведение может вызвать непредсказуемую реакцию окружения. В партнерстве вы склонны к самообману и идеализации. Возможны ситуации, когда ваши предложения будут неправильно поняты. Желание понравиться и жажда наслаждений могут превратить вас в расточительную и взбалмошную леди.

Семья. В этом месяце вашему мужчине поможет интуиция, изобретательность и умение решать сложные задачи. Ему необходимо опасаться интриг и обмана, тщательно проверять информацию, быть внимательным в вопросах, касающихся автомобиля, в поездках. До 8 августа, чтобы достичь гармонии и понимания в семье, придется чаще идти на уступки. С детьми же в это время будет сложнее найти точки соприкосновения. Им важно, чтобы к ним относились уважительно.

Здоровье. Август 2023 года потребует от вас более ответственного отношения к себе, к своей внешности, здоровью. 4-10 августа отсутствие чувства меры может привести к опасным ситуациям, отравлениям, травмам. Старайтесь в этот период не допускать излишеств ни в развлечениях, ни в питании.

Работа и деньги. Главное - ощущать момент и не упустить шанс улучшить свое материальное положение. Перед вами могут открыться неожиданные перспективы. Недоразумения с коллегами расставят все на свои места, и станет понятно, кто ваш союзник. Поиски лучшего места работы или хорошей подработки могут увенчаться успехом в начале августа.

Самые благоприятные дни: 9, 12, 22.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 13, 24.