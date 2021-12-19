Эти вещи нужно знать суеверным парам, чтобы свадьба в 2022 году была удачной.

Свадьба – очень важное и волнительное событие для жениха и невесты. И чтобы нервы молодых были целее, а настроение веселее, можно обратиться к мудрости предков. Большинство свадебных суеверий и запретов не имеют научного обоснования, но соблюдать их гораздо спокойнее.

2022 - год вдовы или вдовца

Народные суеверия определяют, является ли год удачным для свадьбы. Самыми несчастливыми годами для заключения брака считают високосные. Бытует мнение, что такой брак обязательно будет сопровождаться ссорами и закончится разводом.

Следующие два года после високосного называются годом вдовы и годом вдовца. Год вдовы также считается трудным и несчастливым для брака, особенно для женщин. Год вдовца, по народным представлениям, опасен для мужчин – они могут потерять супругу.

Читайте такжеСвадьба в год Тигра: какие знаки Зодиака могут удачно выйти замужПоследним високосным годом был 2020 год. Следовательно, 2022 будет годов вдовца. Статистика разводов от ЗАГСов показывает, что количество разводов не зависит от года. Но если пара всё равно опасается негативных последствий – можно отложить свадьбу до 2023 года.

Свадьба в 2022 году: благоприятные даты

Самые лучшие дни для свадеб определяет календарь свадеб на 2022 год. Есть несколько способов выбрать удачный день: по православному или лунному календарю, по рекомендациям астрологов или же в красивые даты.

Ритуалы на Новый год 2022 для удачного замужества

Некоторые новогодние ритуалы могут помочь привлечь любовь в жизнь незамужней девушки. Самое главное – верить в них всем сердцем.

Оденьтесь в голубое в новогоднюю ночь. Голубое платье, голубые колготки и голубые украшения понравятся символу году Водяному Тигру, а животное может услышать ваше заветное желание.

Положите монетку в бокал с шампанским и выпейте напиток одним глотком. Эту счастливую монетку следует носить с собой в кармане. Возможно, именно она поможет встретить любовь.

В новогоднюю ночь перед сном встаньте в одиночестве перед зеркалом и наполните бокал. Выпейте напиток и бросьте бокал на пол. Скажите вслух "Сказанному быть! Одиночество разбила, счастье раздобыла!". На следующий день ваша жизнь изменится.

Если у вас уже есть возлюбленный, но он ещё не знает о ваших чувствах - признайтесь ему в Новый год. Не ждите от него инициативы, иначе можете не дождаться.

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Автор: Екатерина Пулатова