Последний месяц лета станет для каждого человека часом расплаты.

Согласно библейским пророчествам, судный день - это последний день, когда будет существовать мир. После этого сразу начнется Страшный суд, в ходе которого Господь безошибочно определит истинных праведников и грешников. Проще говоря, судный день и Страшный суд - это конец света.

Судный день 2024 - что прогнозируют астрологи

Опытные эзотерики говорят, что 8 августа наступит "день трех восьмерок", он же "судный день". Связано это с нумерологией - 8 число 8-го месяца 8-го года (2+0+2+4). Считается, что число 8 - это цифра Сатурна, а такая планета тесно связана с кармой. Именно поэтому вне зависимости от даты рождения или любых других нумерологических вычислений, 8 августа 2024 года от кармы и расплаты уйти не удастся никому.

Конечно, ни один эзотерик не предвещает реальный конец света в эту дату, но для каждого человека на Земле события будут разворачиваться, как Страшный суд над жизнью. К примеру, вас могут уволить с работы, предать, обмануть и так далее. Важные сделки имеют риск сорваться, переезд отмениться, также возможны потери любого характера.

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Это значит, что судный день 8 августа - последнее предупреждение от высших сил, которые пытаются вам показать, где и что вы делаете неправильно, в чем и как должны понести ответственность за свои действия. Судьба, обрушивая на вас негативную ситуацию, как бы подталкивает к решительным поступкам - вы должны будете раз и навсегда определиться, кто вы, куда и зачем идете, как проживаете свою жизнь.

Важно, чтобы так называемый судный день не застал вас врасплох - попробуйте к этой дате подготовиться. Во-первых, примите тот факт, что все негативные события 8 августа направлены на ваше благо. Во-вторых, обращайте внимание на любые знаки, повторяющиеся цифры, ситуации, которые кажутся нетипичными, странными или несвоевременными - именно они укажут на проблемные участки в жизни.

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