Что приготовил гороскоп для Стрельца 2022 на последний месяц лета и о чем важно узнать уже сейчас - читайте в материале УНИАН.

Астрологи предупреждают, что в последний месяц лета огненных представителей знака ожидает период смирения. Вам придется делать то, что хотят окружающие, даже если вам это не нравится. Период будет непростым, поэтому абстрагируйтесь и постарайтесь пережить его легко.

Ранее мы говорили о том, каким будет гороскоп для Скорпиона на август 2022.

Гороскоп карьеры на август 2022

Звезды гарантируют, что в этом месяце все пойдет по плану и карьерная лестница не будет для вас шаткой. Если вы ищете работу - делайте это активнее, ведь в августе есть все шансы найти высокооплачиваемую должность. Для тех представителей знака, у которых занятость уже есть, один совет - работать усерднее и лучше, чтобы получить заслуженную награду.

Также не лишним будет и знакомиться с новыми людьми - именно они помогут в карьере. Попробовать ранее неизведанную сферу деятельности нужно, если хотите - август благоприятен для этого. Осторожными следует быть только в конце месяца - возможны разочарования, сплетни и незаслуженные обвинения.

Гороскоп любви на август 2022

Стрельцы, у которых уже есть отношения, с головой погрузятся в удивительный мир романтики. Будет много стараний и работы, но результат того стоит, главное - не пытаться поставить партнера в рамки. Не давите на человека, не спешите с интимной близостью и не требуйте ясности - пускай все идет своим чередом.

Свободные представители знака должны проявить внимательность и осторожность по отношению к ухажерам. Можете общаться или созваниваться, но не спешите назначать свидание. В конце месяца вас ждет сюрприз - возможно появление бывшего, который сделает вас счастливой.

Гороскоп здоровья на август 2022

Общее состояние здоровья в августе будет удовлетворительным, но вам нужно избегать опасных видов спорта. В первые две недели месяца велики шансы попасть в ДТП, поэтому лучше за рулем не ездить. Если активно занимаетесь спортом, то будьте готовы к растяжениям и травмам - первая половина месяца сулит именно это.

Весь месяц вам будет казаться, что вы слишком сильно устаете и постоянно не высыпаетесь. Причиной этому могут быть внешние обстоятельства и "тяжелые" люди вокруг вас. Избавиться от такого ощущения можно с помощью утренней зарядки и здорового образа жизни, поэтому возьмите себя в руки и наконец-то бросьте курить.

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