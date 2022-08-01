Когда повезет Скорпиону и случится ли это в последнем месяце лета - узнайте в материале УНИАН.

Согласно натальной карте на текущий месяц, звезды сулят Скорпионам тяжелый период, полный переживаний. Возможны эмоциональные всплески и психические перегрузки. Астрологи советуют отпустить ситуацию и довериться судьбе, сохраняя силы - позиция наблюдателя наиболее выгодна для вас.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Весов на август 2022.

Гороскоп карьеры на август 2022

В профессиональной сфере грядут позитивные перемены - возможно появление новых знакомых, которые принесут вам добрые вести. В первой декаде есть все шансы получить хороший доход и помощь от окружающих. Основная опасность месяца - конфликты на работе, поэтому не реагируйте остро на высказывания руководства, старайтесь держать себя в руках.

Во второй половине месяца начнутся сложности - даже незначительные проблемы выбьют вас из колеи. Эмоциональная нестабильность может стать причиной желания уволиться с работы - астрологи не рекомендуют этого делать. Старайтесь просто переждать этот период - дальше будет легче.

Гороскоп любви на август 2022

В жизни семейных Скорпионов настанет тяжелое время - супруги и влюбленные почувствуют холод между собой. Большое количество внутренних переживаний и внешних проблем будут причиной нежелания разговаривать с партнером и решать эти проблемы. Лучшее, что вы можете сделать - остаться наедине с собой и объяснить партнеру необходимость "выдохнуть".

Одинокие Скорпионы имеют все шансы познакомиться с хорошим человеком и даже влюбиться, но серьезного романа из этого не выйдет. Не питайте иллюзий и не выстраивайте ожиданий, иначе сильно разочаруетесь. Работайте над своей самооценкой и налаживайте собственную жизнь, иначе рискуете впасть в зависимость от другого человека.

Гороскоп здоровья на август 2022

Август - идеальное время для улучшения своей физической формы. Лучшие виды спорта для этого - бег, йога, аэробика, езда на велосипеде и фитнес. Не перегружайте организм, иначе можете получить травму - выполняйте упражнения методично и дозированно. Также этот месяц подходит для борьбы с вредными привычками - сделайте это, если давно хотели.

Поход к врачу также будет весьма результативным, главное - выбирать проверенного специалиста. Звезды предупреждают, что возможно обострение хронических заболеваний, поэтому рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем, вовремя посещать специалистов и укреплять иммунитет.

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