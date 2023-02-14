Узнайте, что ждет именно ваш знак Зодиака.

В среду, 15 февраля, Стрельцам стоит ждать тревожных новостей. А Львам можно забыть обо всех проблемах. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит слушать то, что им говорят, но молчать. Не стоит делиться мыслями, лучше наблюдайте за всем происходящим без лишних комментариев.

Телец

Тельцам карты Таро советуют готовиться к резким переменам. Возможно, ваша жизнь сильно изменится, однако нужно понимать, что крутые виражи не всегда даются легко.

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Близнецы

Близнецов ждет проигрыш. Вам придется уступить в споре и принять поражение.

Рак

15 февраля Раки будут погружены в свои мысли. Вам нужно многое обдумать и переосмыслить.

Лев

Львы вытащат свой счастливый билет. Вам невероятно повезет во всех начинаниях, не бойтесь двигаться вперед.

Дева

Карты Таро сулят Девам огорчение. Вас может разочаровать друг, вы возлагаете на людей слишком большие надежды.

Весы

Весам нужно отказаться от общения с людьми, которые их не ценят. Они лишь отбирают ваше время и не дают вам развиваться.

Скорпион

Карты Таро пророчат Скорпионам борьбу с врагами. Вы можете разоблачить лжеца, который плетет за вашей спиной подлые интриги.

Стрелец

Стрельцов ждут тревожные новости. Вы будете слишком уязвимы и рискуете совершить большую ошибку.

Козерог

15 февраля Козероги смогут побороть свои страхи. Вам придется проявить силу и научиться решать проблемы, а не сбегать от них и прятаться за чужую спину.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям начать слушать свою интуицию. Вы уже давно понимаете, что поступаете неправильно, но почему-то продолжаете идти по этому пути.

Рыбы

Рыб ждет поиск себя. Вы явно запутались и не можете понять, чего на самом деле хотите.

Ранее астрологи рассказали, что кардинальные перемены скоро осчастливят два знака Зодиака.

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