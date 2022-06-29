Меньше всего судьба благосклонна к этим трем знакам.

Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, которым везет меньше всего. Они редко получают желаемое, когда просят чего-то у судьбы, и часто завидуют "везунчикам".

Весы

Возглавит рейтинг антивезунчиков осенний знак Зодиака. Нельзя их назвать абсолютными неудачниками, однако их желания редко сбываются. В основном они достигают своих целей и планов только путем усердного труда, а не по счастливому стечению обстоятельств. А еще у этих людей часто случается "пятница, 13-е" - день, когда не везет, все валится из рук и кажется, будто весь мир в каком-то сговоре против них.

Рак

Раки - вторые, кому везет меньше всего. Они скептически относятся к судьбе и тому, что все решено за них, поэтому списывают все свои неудачи на недостаток профессионализма и настойчивости. Конечно, все по-своему добиваются успеха, однако уроженцам этого знака Зодиака явно не стоит ждать манны небесной.

Козерог

Им иногда, конечно, везет, однако происходит это крайне нечасто. Козероги - очень упорны и трудолюбивы, что помогает им достичь желаемого. Однако чаще всего Фортуна не на их стороне, что временами ужасно демотивирует.

Астрологи подчеркивают, что самыми везучими знаками Зодиака являются Скорпионы, Стрельцы и Близнецы. К ним очень благосклонны звезды, планеты и судьба. Они умеют выходить сухими из воды и преодолевать разные сложные ситуации.

Напомним, названы 3 знака Зодиака, которые лучше всего умеют врать.

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