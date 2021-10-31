Эти знаки Зодиака постоянно сталкиваются с препятствиями.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, у которых в жизни постоянно черная полоса. Судьба регулярно испытывает их на прочность, заставляя буквально выживать.

Близнецы

Близнецам сложно стать счастливыми из-за их непостоянства. Сегодня они думают об одном, а завтра - о другом. Люди опасаются их, так как бояться обмана и предательства. Поэтому им сложно находить общий язык с окружающими. Также Близнецы достаточно эгоистичны, чтобы понять, что они не центр Вселенной.

Рак

Раки с детства мечтают о большом будущем и большой счастливой семье. Вот только каждую неудачу они воспринимают слишком близко к сердцу. Порой они могут безосновательно впадать в депрессию, и тем самым испытывать терпение своих близких. Ракам стоит понять, что не всегда в жизни все происходит так, как хотят именно они.

Весы

Читайте такжеНазваны главные эгоисты по знаку ЗодиакаЭти люди готовы пойти на все что угодно, лишь бы окружающие оценили их по достоинству и в конце рукоплескали. Переступить через близкого человека? Подставить партнера ради своей выгоды? Обмануть в целях забавы? Да, с легкостью, лишь бы сорвать потом овации. Конечно, в связи с этим Весам тяжело живется.

Скорпион

Где Скорпион, там и проблемы. Они думают, что чем сложнее путь, тем приятнее награда. Вот только иногда они сами заводят себя в состояние жуткой депрессии, так как не в силах справиться с проблемами, которые сами к себе и привлекли.

Рыбы

У Рыб одна проблема - их мечтательность. Если их оторвать от вымышленного мира, то это может обернуться для них катастрофой. Рыбы не способны выживать в суровых реалиях. Поэтому они считают всю свою жизнь сплошной черной полосой.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака предпочитают говорить людям всю правду в глаза, чем сплетничать и обсуждать их за спиной.

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Автор: Диана Могилевич