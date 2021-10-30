Пять знаков Зодиака привыкли все говорить людям в глаза.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака предпочитают говорить людям всю правду в глаза, чем сплетничать и обсуждать их за спиной. Таких прямолинейных знаков оказалось немного, всего пять.

Овен

Овен говорит все, что он думает. При этом его совсем не смущает, что что-то сказанное может вас оскорбить. Стоит отметить и то, что Овны не подбирают слова, когда хотят кого-то задеть или просто высказать свое мнение.

Близнецы

Дружелюбные Близнецы могут повергнуть в шок окружающих своим словесным "поносом". Если они заводятся, то оставить их практически невозможно. Все вокруг узнают, что представитель этого знака Зодиака о них думает. Порой в своих высказываниях они могут быть очень жестокими.

Лев

Львам абсолютно все равно практически на всех. Они обязательно каждому выскажут все, что они думают. Их речь может показать безжалостной и достаточно эгоистичной. Если хотите избежать публичного позора, тогда вам стоит соответствовать высоким стандартам Льва.

Стрелец

Читайте такжеТри знака Зодиака никогда не признаются в любвиСтрельцы в своих высказываниях неагрессивны. Они с удовольствием дадут вам хороший совет, если вы их об этом попросите. Если они и высказывают свое мнение, то достаточно лояльно. Они не пытаются кого-то обидеть.

Водолей

Свое мнение они будут отстаивать до конца. И совсем неважно к чему это может привести. В этом вопросе они бескомпромиссны.

Напомним, ранее астрологи подготовили китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков.

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Автор: Диана Могилевич