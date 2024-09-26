Астрологи дали советы.

2 октября 2024 года мы будем наблюдать полное Солнечное затмение 144 Сароса, кольцеобразную фазу, которое можно будет увидеть на юге Южной Америки, а также в центральной и юго-восточной частях акватории Тихого океана. Оно будет видно в Чили и Аргентине, а также в некоторых районах Тихого океана.

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В Украине это затмение не будет видно, так как его пик приходится на 21:50. Затмение начнется в 18:43 и завершится в 00:46 по киевскому времени. В целом, в день Солнечного затмения Джйотиш обращает особое внимание на три часа до затмения и три часа после него, а также три дня до и три дня после затмения.

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Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, чем этот день особенный и дали советы, как удачно его прожить.

Данное Солнечное затмение произойдет в знаке Зодиака Дева, в накшатре (созвездие) Хаста, во 2-й паде.

Считается, что на территории, где видно затмение, в ближайшее время (до следующего Солнечного затмения) могут происходить сложные или важные события. Следующее Солнечное затмение произойдет 29 марта 2025 года.

"Символом этого созвездия является ладонь, которая ассоциируется с ручным трудом и творчеством. Поэтому если ваша деятельность связана с творчеством через ручной труд, в эти дни стоит быть особенно аккуратным. Когда мы говорим о затмении, мы также говорим об энергии трансформации и перемен. Несмотря на то, что стоит быть более осторожными, это затмение может привнести и изменения в вашу работу. Поэтому до следующего Солнечного затмения вам нужно быть готовыми к трансформациям и переменам в профессиональной сфере", - говорят астрологи.

Самое интересное, по словам Сухановых, заключается в том, что, как и в прошлый раз весной, во время Лунного затмения в Хасте, в течение 6 месяцев РФ ожидают проблемы с ее территориями:

"Прошлое Лунное затмение принесло проблемы с территориями в РФ и наступательную операцию ВСУ в Курской области. Как проявит себя Солнечное затмение в этот раз — посмотрим. Однако, на наш взгляд, данное затмение вновь запустит трансформационные процессы в РФ, связанные с ее территориями или властью".

К переменам также стоит быть готовым всем, кто связан, с точки зрения Ведической астрологии, со знаком Зодиака Дева. Этот знак, в том числе, связан с инвестициями, финансами, финансовыми рынками, бизнесом, ІТ, что может создать колебания и дисбаланс в этих сферах. Было неоднократно замечено, что подобные затмения влияют на курс биткоина, причем изменения могут быть как вверх, так и вниз. В эти дни стоит быть особенно внимательными к таким вопросам.

Затмение будет происходить во 2-й паде (части) накшатры (созвездия) Хаста. Вторая часть связана с Венерой и творческой энергией.

"Если ваша профессия связана с ручным творческим трудом в сфере красоты, это затмение может привнести трансформации. Сюда можно отнести парикмахеров, стилистов, колористов, бровистов и мастеров ногтевого сервиса, косметологов", - говорят астрологи.

Если ваш Восходящий знак Зодиака или Лунный знак Зодиака — Дева, или в этом знаке в вашей натальной карте находится много планет, то вы можете ощущать это затмение более ментально напряжено, чем другие люди.

Наши предки очень серьезно воспринимали затмения Солнца и Луны, продолжили Сухановы. С давних времен это считалось не самым благоприятным знаком. Развитые цивилизации заранее знали даты и время Солнечных и Лунных затмений и предупреждали об этом местное население.

"Многие современные люди могут сказать: "Ну что в этом явлении особенного?" На самом деле, в этом скрыто очень многое. Согласно современной науке, Солнечное затмение — это астрономическое явление, при котором Луна полностью или частично закрывает (затмевает) Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и сама Луна не видна. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего страшного. Берем темное стеклышко и бежим смотреть! Однако, не все так просто. Проблема современной науки и ученых заключается в том, что зачастую они делают выводы на основании только своих органов чувств и восприятия, или показаний приборов (например, микроскопов или телескопов). Однако наши органы восприятия, как и приборы, несовершенны, и есть вещи, которые мы не способны ощутить", - рассказывают астрологи.

В Ведической культуре знали намного больше об астрономии, космографии и движении небесных тел. Например, в этой древней цивилизации существовали знания о двух теневых планетах, которые называются Раху и Кету. Это астрономические точки, которые не имеют грубого тела, но при этом оказывают огромное влияние на каждого из нас.

"Многие могут задать вопрос: как эти Раху и Кету влияют конкретно на меня? Ответ прост: для того, чтобы это понимать, необходимо знать свою натальную карту. Людям, которые, как говорится, в теме, это в целом понятно", - добавили Сухановы.

Когда происходит Солнечное затмение, то между Солнцем и Луной проходит еще одна планета, — это Раху, которая как бы "поедает" Солнце. Именно из-за ее влияния не рекомендуется смотреть на это астрономическое явление. Далее, Раху, смешиваясь с энергией Солнца, воздействует на наше подсознание и наносит на него свои программы (негативные установки), под влияние которых мы можем попасть в будущем и неосознанно для себя стать вовлеченными в цепочку неблагоприятных событий. Также в этот момент отслеживаются наши мысли и желания.

Самые неблагоприятные из них транслируются в космос и очень быстро схватываются Раху. В будущем эти негативные желания могут начинать воплощаться, а мы будем нести за это кармическую ответственность. Поэтому в момент Солнечного затмения важно следить за своими мыслями, желаниями, намерениями и идеями. Астрологи призывают следовать некоторым советам:

"В момент затмения крайне не рекомендуется смотреть на него. В это время лучше находиться дома, закрыть шторы, воздержаться от употребления продуктов или воды. Также рекомендуется читать молитвы или мантры. Можно смотреть духовно развивающие фильмы или сериалы. После затмения, по возможности, желательно принять омовение (душ, ванная), или хотя бы ополоснуть руки, умыть лицо".

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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