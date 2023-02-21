Будут бои за Бердянск, говорит астролог.

Астролог Ангелина Вакулина сделала прогноз для Украины на 24 февраля и выяснила, над какими городами нависла опасность. По ее словам, одна из основных целей оккупантов - Киев.

По ее словам, наступления на столицу она не видит, но будут попадания в жилые дома. Опасность не обойдет стороной и Белую Церковь, Чернигов, Сумы, Кривой Рог и Одессу.

Она добавила, что больше всего жертв будет в Харькове: "В планах оккупантов зайти в город, но осуществления их плана на все сто не вижу. К сожалению, жертвы будут, много. Границы, конечно, под угрозой, будут пытаться пройти, будут сильно обстреливать наше укрепление".

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Как говорит Вакулина, оккупанты хотят лишить нас света, связи и воды. Поэтому попадания будут и по объектам критической инфраструктуры.

Однако больше всего стоит опасаться Бердянску, так как там будут идти бои за город.

"Очень мутные ситуации в городе. Много предателей в самом городе переметнулись на сторону врага. Местные органы власти всячески препятствуют деоккупации города. Будет бой за город с потерями, но город вернется на свою прежнюю границу", - передает слова Вакулиной "Главред".

Напомним, ранее астролог назвал самую кошмарную дату для Украины.

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