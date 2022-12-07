8 декабря Весов ждет непростой день.

В четверг, 8 декабря, Скорпионам придется внимательнее отнестись к своему здоровьем. Водолеям же карты Таро сулят взлет по карьерной лестнице. Что ждет других знаков Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам нужно обратить внимание на те проблемы, которые всегда оставались без внимания. Возможно, вы слишком долго игнорировали растущее напряжение в отношениях с семьей. Не бойтесь признать факт того, что вы убегали от неприятностей.

Телец

Тельцов ждет гармония и счастье. Вы уже давно не отдыхали, слишком много работали и забывали о друзьях. Именно поэтому карты Таро советуют Тельцам посвятить этот день приятному общению и на время забыть о рутине.

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Близнецы

8 декабря Близнецы рискуют встретиться со своими врагами. Не бойтесь защищать свою позицию, у вас есть все шансы выйти из спора победителем. Однако карты Таро советуют Близнецам не делать слишком громких заявлений.

Рак

Ракам стоит опасаться рисковых идей. Вы можете сильно разочароваться в погоне за успехом. Сбавьте темп и не торопитесь, тогда все получится. Судьба укажет на правильный путь и щедро вознаградит Раков за их терпение.

Лев

8 декабря Львы рискуют пострадать из-за своей азартности. Не спорьте и не совершайте легкомысленных поступков. Важно понимать, что деньги и успех не заменят личное счастье и общение с друзьями.

Дева

Девы получат шанс наладить личную жизнь. Вас могут пригласить на свидание, принимайте комплименты и не бойтесь показать слабость. Однако если Девы не смогут отпустить прошлое и будут думать о тех, кто разбил им сердце много лет назад, ничего не получится.

Весы

8 декабря Весов ждет непростой день. Поначалу вам будет казаться, что проблемы будто бы идут за вами по пятам. Однако к вечеру Весы поймут, что не все так плохо. Не теряйте веру в чудо.

Скорпион

Скорпионам стоит быть предельно осторожными и беречь здоровье. Лишний стресс и нагрузки только обострят болезни. Откажитесь от сложных задач, подышите свежим воздухом и задумайтесь о походе к врачу. Возможно, некоторые проблемы со здоровьем уже давно пора было решить.

Стрелец

Стрельцов ждут огорчения. Не спешите открывать душу первому встречному, будьте бдительны и держите секреты при себе. Карты Таро предупреждают Стрельцов об опасности. Однако проблем можно избежать, если вы научитесь правильно расставлять приоритеты.

Козерог

Козерогов 8 ноября ждет приятный сюрприз. Вы сможете получить премию или выиграть что-то, о чем даже не мечтали. Отправьтесь на шоппинг, задумайтесь о смене имиджа.

Водолей

Водолеев ждет небывалый карьерный взлет. Все конкуренты останутся позади, а вы будете купаться в лучах славы. Заслуженная победа станет логическим завершением сложного жизненного этапа.

Рыбы

8 декабря Рыбам придется искать компромисс. Попробуйте оценить ситуацию со стороны тех, с кем спорите. Не зацикливайтесь на одной и той же мысли. Карты Таро советуют Рыбам смотреть на мир вокруг себя шире.

Напомним, ранее стало известно, что на три знака Зодиака вскоре свалятся счастье и успех.

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