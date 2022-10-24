Каждый человек хочет, чтобы в его жизни были хорошие перемены. Минимум три знака Зодиака почувствуют их уже в ближайшем будущем - 25 октября, когда состоится солнечное затмение. В этот день все загаданные желания и поставленные цели обретут особую силу и обязательно реализуются.
Овен
"Белая полоса" начинается у представителей этого знака Зодиака. Это значит, что вам либо 25 октября, либо в ближайшие дни после него сообщат какие-то положительные новости. Возможно, сбудется то, о чем вы так давно мечтали.
Звезды утверждают, что положительные перемены могут касаться личного роста человека и его семейных вопросов.
Рак
Ракам пора заканчивать грустить. Астрологи сулят им знакомство с человеком, который кардинально изменит их жизнь к лучшему. Эксперты пока затрудняются точно сказать о том, какой будет связь с этим человеком - деловой или романтической. Однако тот факт, что последняя неделя октября подарит Ракам важную встречу - неоспорим.
Весы
Уроженцы этого знака Зодиака пребывают в приподнятом настроении. Это не просто так, ведь они находятся в предвкушении какого-то важного события, которое решит их судьбу. Это может быть переезд, смена работы, встреча с новым человеком, романтическое приключение. Астрологи уверяют, что затмение 25 октября подарит этому знаку Зодиака все только хорошее. Готовьтесь!
Напомним, затмение 25 октября может оказаться фатальным для этих знаков Зодиака.