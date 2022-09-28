Что такое сатанинский день и каких действий категорически нельзя совершать в эту дату - узнайте в материале УНИАН.

Каждый месяц года имеет свои благоприятные и неблагоприятные даты. Опасные дни называются сатанинскими и находятся под покровительством Гекаты - древнегреческой богини, которая управляет луной. В эти сутки нужно быть готовыми к опасностям и лишний раз не гневить богов. УНИАН расскажет, когда будут тяжелые лунные дни в октябре текущего года.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на октябрь 2022, чтобы вы знали, на какие даты лучше планировать свои дела.

Сатанинские дни в октябре 2022 - перечень

9 лунный день - с 3 октября 16:12 до 4 октября 16:49

Видео дня

Символ дня - Летучая мышь. Нельзя верить людям на слово, поддаваться соблазнам, искать легких путей и пускаться в авантюры. Велики шансы быть обманутыми, особенно, в финансовых вопросах. Лучше всего в эту дату заниматься рутинными привычными делами и не делать резких движений.

15 лунный день - с 9 октября 17:53 до 10 октября 18:01

Символ дня - Змея. Мудрое и опасное существо, которое может завладеть вашим разумом и заставить наделать ошибок. Вам будет казаться, что вы контролируете ситуацию, но это не так - хитрая змея искушает вас и толкает на необдуманные поступки. Запрещено заключать любые союзы и сделки - они обречены на провал.

23 лунный день - с 17 октября 21:33 до 18 октября 18:10

Символ дня - Крокодил. День манипуляций, кражи энергий и вампиризма. Именно сегодня злые духи могут отобрать у вас жизненные силы, послав вам в собеседники энергетических вампиров. Как можно меньше общайтесь с посторонними людьми, не реагируйте на провокации и, по возможности, не выходите из дома - занимайтесь очищением пространства вокруг себя.

29 лунный день - с 24 октября до 25 октября 06:59

Символ дня - Спрут. Самая трудная и опасная дата месяца, так как энергии к концу цикла истончаются. Ни в коем случае не начинайте никаких новых дел, занимайтесь тем, что вам уже знакомо. Путешествовать, менять место жительства или работу тоже нельзя. Ваши силы и возможности будут минимальными, поэтому не растрачивайте их зря. Медитируйте, молитесь и не позволяйте отнимать у вас энергию.

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