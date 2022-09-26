Когда наступят благоприятные дни октября 2022, а на какие даты планировать свои дела не стоит - узнайте в материале УНИАН.

В каждом месяце есть удачные и неудачные дни, график которых нужно знать, чтобы случайно не назначить важное событие на опасную дату. УНИАН составил подробный лунный календарь на октябрь 2022, с которым вы можете сверяться весь следующий месяц.

Благоприятные дни октября 2022 - перечень

Полнолуние в октябре наступит 9 числа, а новая луна взойдет на небе в конце месяца - 29 октября. Лунных затмений в этом месяце не будет, зато случится частное солнечное затмение 25 числа. Этот день станет непростым для каждого из нас, ведь затмения всегда пагубно влияют на жизнедеятельность человека.

Видео дня

Общий список энергетически положительных дней выглядит так:

Маникюр и педикюр лучше всего делать 2-4, 11, 12, 21, 22, 30, 31 октября.

лучше всего делать 2-4, 11, 12, 21, 22, 30, 31 октября. К стоматологу астрологи рекомендуют записаться на 1, 5, 6, 13-23, 27-29 число.

астрологи рекомендуют записаться на 1, 5, 6, 13-23, 27-29 число. Свадьбу и венчание планируйте на 1, 2, 5, 7, 8 и 28 октября.

планируйте на 1, 2, 5, 7, 8 и 28 октября. В путешествия и командировки оптимально ездить 3-6, 10, 16, 17, 19, 25, 27-29, 31 числа.

Стабильно-благоприятные даты в этом месяце - 1, 2, 5, 6, 11-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31 октября.

Подробный график и неблагоприятные дни октября 2022

Полнолуние и новолуние - это сложные периоды, когда все живое на Земле становится более чувствительным, а энергетика человека меняется. Для того, чтобы вовремя подготовиться к таким датам, нужно знать, когда они наступят:

Полнолуние - 9 октября.

- 9 октября. Новолуние - 29 октября.

- 29 октября. Растущая Луна - с 1 по 8 и с 26 по 31 октября.

- с 1 по 8 и с 26 по 31 октября. Убывающая Луна - с 10 по 24 октября.

- с 10 по 24 октября. Лунное затмение - нет.

- нет. Солнечное затмение - 25 октября.

График удачных и неудачных дат месяца выглядит следующим образом:

Благоприятные дни октября 2022 - 1-2, 5-6, 11-13, 15-17, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31.

- 1-2, 5-6, 11-13, 15-17, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31. Неблагоприятные дни октября 2022 - 9, 10, 30.

- 9, 10, 30. Нейтральные дни октября 2022 - 3, 4, 7, 8, 14, 18, 19, 21, 24, 27.

Учитывая то, что "сложных" дней в октябре всего три, вам будет просто их запомнить, чтобы случайно не запланировать на эти даты важные дела.

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