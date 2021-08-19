В этом антирейтинге оказались шесть знаков Зодиака.

Шесть знаков Зодиака обладают отвратительным характером. Порой они своим поведением просто сводят с ума окружающих.

Овен

Овны во время ссоры совсем не следят за тем, что говорят. Им абсолютно все равно, что чувствуют люди, когда они начинают их унижать и оскорблять. Кроме того, чаще всего эти люди выпускают пар с помощью физической силы. Будьте осторожны, ведь удар в стену может закончиться удару по вам.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака выжидают момент, когда можно закатить истерику. И даже если они подбирают слова, то ранят они все равно в самое сердце. При чем они очень мстительные, поэтому со Скорпионами нужно быть очень осторожными.

Телец

Тельцы достаточно терпеливые, но если их терпение лопнет, то беды не миновать. Они будут настаивать только на своем. Такое поведение часто ставит окружающих в тупик, ведь не все могут совладать с давлением разъярённого Тельца.

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Лев

У Львов роскошь присутствует во всем. Даже в скандалах. Если вы зацепите его чувства, то он закатит вам такую истерику, что даже соседи придут в ужас от его поведения. Крики, битая посуда, кастрюля на голове - это все обо Львах.

Дева

Больше всего Девам не нравится, когда кто-то садится им на шею. Это вызывает у них злость и раздражение. За такое они могут уничтожить человека морально и даже не моргнут глазом.

Рак

Раки порой могут быть деспотичными из-за своей эмоциональности. Они принимают все близко к сердцу, часто обижаются. Если вы их обидите, то будьте готовы к ответному удару.

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Автор: Диана Могилевич