Рыбы - Замиокулькас, Лев - Монстера: названо лучшее растение для каждого знака Зодиака

Каждый знак Зодиака обладает определенными чертами характера, поэтому не все домашние растения могут стать хорошими компаньонами.

Растение, связанное с вашим знаком Зодиака, приносит удачу и везение в вашу жизнь.

Издание The Sill узнало, какое растение соответствует именно вашему знаку Зодиака.

Овен - Орхидея Petite Sunset

Яркий Овен - очаровательный огненный знак, и его смелый характер как нельзя лучше подходит для оранжевой орхидеи. Хотя он независим, он любит заботиться о тех, кто на него полагается, и как гордый родитель растений, он не будет возражать против того, чтобы возиться с этим растением! Любая орхидея - отличное растение для таких заботливых личностей, как Овны.

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Лев - Монстера деликатесная

Головокружительные Львы привлекают к себе внимание, где бы они ни находились. Как и Monstera Deliciosa, их присутствие заполняет комнату, и его невозможно игнорировать. Львы также любят яркий свет, как и их друзья-растения. Будь то от их правящей звезды, Солнца, или от стадиона, заполненного обожающими болельщиками.

Стрелец - Кофейное растение

У гиперкинетических Стрельцов редко иссякает энергия, и им не нужно много внимания, чтобы расти и развиваться. Этот не требующий особого ухода, стремительный знак работает на "природном кофеине" и, подобно кофейному растению, добавляет естественную вибрацию в любое пространство и сцену!

Телец – Хамедорея изящная

Упорные, уверенные в себе Тельцы знают, кто они и что им нравится, и никогда не извиняются за это. Хамедорея изящная - это красивое растение, которое не боится идти по головам и растет с каждым днем все выше, не требуя почти ничего, кроме солнечного света, как самодостаточный Телец.

Дева – Драцена

Практичным Девам соответствуют подходят красивые и полезные растения. Драцена, как и Дева, свободолюбива и любые ограничения плохо сказываются на них.

Козерог - Лаурентия

Самые выносливые из знаков, Козероги созданы для того, чтобы жить долго - фактически, они процветают, выживая в минимальных условиях. Чем меньше вы с ними возитесь, тем лучше, как и с растением-змеей.

Близнецы - Калатея Ланцифолия

Разносторонние Близнецы игривы и любопытны, как Калатея Ланцифолия и ее листья с мазками. У них нет определенной схемы и именно это делает Близнецов и это растение уникальными!

Весы - Папоротник "Птичье гнездо"

Весами управляет эстетичная и эмпатичная Венера, и нежный, милый папоротник "Птичье гнездо" также излучает редкую красоту. Как и это растение, Весы не извиняются за то, что они требовательны к уходу. В конце концов, вы получаете возможность наслаждаться их красотой и любовью - справедливый обмен на ваши дополнительные усилия, не так ли?

Водолей - Мраморная королева Потос

Водолеи, как и Мраморная королева Потос, - веселые люди в любом коллективе. Будучи знаком будущего, Водолеи не любят втягиваться в драмы. Они предпочитают представлять себе светлое завтра и распространять счастье, как и это растение.

Рак - Красный антуриум

Раком управляет Луна, и, как и лунные фазы, настроение представителей этого знака может меняться. Антуриум, или растение-фламинго, также колеблется, расцветая в течение года. Как и для этого знака Зодиака, дополнительное внимание к нему никогда не помешает.

Скорпион - Филодендрон зеленый

Трансформационный Скорпион привлекает к себе внимание, даже не стараясь. В конце концов, они скрытны и не всегда хотят, чтобы их замечали. Но их магнетическая энергия все равно кружит голову, что очень роднит их с филодендроном зеленым.

Рыбы - Замиокулькас

Рыбы - прирожденные воспитатели, но этот мечтательный знак может погрузиться в свои фантазии, потеряв счет времени, пространству и графику полива. Для заботливого водного знака, который не всегда преуспевает в обыденности, Замиокулькас будет продолжать расти и развиваться, приспосабливаясь к изменчивым условиям, как и Рыбы.

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