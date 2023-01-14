Карты Таро советуют Львам присмотреться к своему окружению.

В воскресенье, 15 января, Рыб ждут щедрые подарки. Однако судьба будет неблагосклонна к Весам, им придется расплачиваться за ошибки. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

Овнам стоит спуститься с небес на землю и адекватно оценить происходящее вокруг. Возможно, вас ждет разочарование.

Телец

Карты Таро пророчат Тельцам приятную усталость. Вы сможете завершить важные дела и насладиться результатом.

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Близнецы

В жизни Близнецов начнется праздник. Вас окружат чудеса и радостные события, однако не стоит забывать о том, что всегда найдутся люди, которые вам позавидуют.

Рак

15 января Ракам можно рискнуть и проверить свою интуицию. Судьба готовит для вас интересные события, не бойтесь.

Лев

Карты Таро советуют Львам присмотреться к своему окружению. Возможно, вы напрасно держите людей на расстоянии, ведь рядом может быть тот, кто по-настоящему вас любит.

Дева

Для Дев день не принесет бед и потрясений. Вы вошли в фазу спокойной и размеренной жизни, сохраняйте этот баланс.

Весы

15 января Весам придется отвечать за свои поступки. Судьба благосклонна, но справедлива. Потому готовьтесь к тому, что за плохие поступки можно получить пощечину в виде неприятностей.

Скорпион

Скорпионов ждут романтические события. Свидание, новое знакомство или даже предложение руки и сердца - распахните сердце и смело отдайтесь любви.

Стрелец

Карты Таро пророчат Стрельцам возможность поставить всех врагов на место. Покажите зубы своим обидчикам, разоблачите лжецов и защитите себя от недругов.

Козерог

Козерогам можно забыться и на время позволить себе не думать обо всех проблемах. Расслабьтесь, займитесь йогой или просто прогуляйтесь, вам нужно освежить свои мысли.

Водолей

В воскресенье Водолеев ждет озарение. Вы сможете получать важные знаки и намеки от вселенной. Трактуйте их правильно, не торопитесь с выводами.

Рыбы

Золотые горы ждут Рыб. Судьба щедро одарит вас деньгами, но для этого придется постараться. Не ждите, что богатство упадет с небес, вы получите шанс улучшить свое финансовое положение, но его нужно суметь использовать.

Напомним, ранее астрологи назвали сильные и слабые стороны Раков.

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