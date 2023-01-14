Астрологи утверждают, что Раки очень обидчивые, поэтому важно в общении с ними быть вежливыми и спокойными.

Астрологи рассказали о сильных и слабых сторонах Раков. Эксперты говорят, что это очень творческий знак Зодиака. У них часто меланхоличный темперамент и депрессивное настроение. Больше читайте в материале.

Сильные стороны Раков

Воображение. Раки - это часто творческие натуры, которые умеют креативно смотреть на ситуацию, находить нестандартные решения, хранить чужие секреты, давать полезные советы окружающим. Раки способны воспринимать мир не так, как другие знаки.

Ответственность и верность. Представители этого знака Зодиака - очень семейные люди. Они всегда стремятся в первую очередь построить крепкую семью и создать уют, а потом уже обзаводится материальными благами.

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Честность. Зачастую эти люди не лгут даже в каких-то незначительных ситуациях. Они не умеют обманывать и всегда говорят в лицо то, о чем думают.

Слабые стороны Раков

Чувствительность. Раки - очень ранимые и обидчивые. Их может ранить любая мелочь.

Депрессивность. Представители данного знака Зодиака часто думают о прошлом. Они прокручивают в голове какие-то неприятные ситуации, могут снова начать злиться по этому поводу. Раки часто накручивают себя и драматизируют.

Напомним, судьба готовит тяжелые испытания для двух знаков Зодиака.

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