День обещает эмоциональные качели некоторым знакам.

Эзотерики рассказали, что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на 16 марта. Детальный гороскоп на субботу уже на сайте УНИАН. Вы должны знать, какие события вас поджидают.

Овен

Завтра Овнам стоит уделить внимание тем делам, которые они откладывали на потом. Пришло время разобраться с ними, чтобы начать что-то новое. Иначе вы застрянете на одном месте.

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Телец

Если вы давно хотели сменить сферу деятельности, то самое время это сделать. Новые начинания принесут вам удовлетворение и успех. Поэтому не отказывайте себе в таком счастье.

Близнецы

Порой вы отказываете себя в новом опыте из-за страха. Пришло время избавиться ото всех сомнений, потому что они не дают вам возможности развиваться. Думайте о будущем.

Рак

Вам выпала карта, означающая скорые перемены. Можете не переживать, потому что все они будут вам во благо. Скоро вы сможете выдохнуть с облегчением и расслабиться.

Лев

Львы, которые ощущали себя не на своем месте из-за застоя, совершат прорыв. Наконец-то вы получите желаемое и сможете похвастаться всем своими успехами. Звезды на вашей стороне.

Дева

Может возникнуть ситуация, из которой вам сложно будет найти выход. Не отчаивайтесь. Постарайтесь посмотреть на нее под разными углами, тогда у вас появится шанс все наладить.

Весы

В вашей жизни произойдет поворотное событие, которое навсегда ее изменит. Не бойтесь перемен, потому что только они приведут вас к той жизни, о которой вы всегда мечтали. Не сдавайтесь.

Скорпион

В этот день Скорпионы получат долгожданную награду за все усилия. Начальство оценит ваш труд и предложит вам отличную компенсацию. Можете обсудить повышение зарплаты.

Стрелец

Для Стрельцов суббота пройдет на приятной и веселой ноте. Вы можете отправиться навстречу приключениям. Возьмите с собой друзей или родных людей, с которыми поддадитесь соблазнам.

Козерог

На работе у Козерогов все будет идти гладко. Нет поводов для беспокойства. В личной жизни также все будет хорошо. Вечером можете устроить романтический ужин своей второй половинке.

Водолей

А вот у Водолеев все будет валиться из рук в эту субботу. Астрологи советуют вам не браться за важные дела, потому что можете потерпеть неудачу. Лучше займитесь собой.

Рыбы

Рыб может ждать неожиданный переезд. Обстоятельства сложатся так, что вы будете вынуждены принять эти перемены и согласиться с ними. Держитесь крепче на поворотах судьбы.

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