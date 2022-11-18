Тельцам стоит готовиться к важным решениям и приливу вдохновения.

19 ноября Рыбам повезет по всем фронтам, звезды будут благосклонны и ко Львам. А вот Овнам придется столкнуться с неприятностями, гороскоп по картам Таро пророчит им трудности. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день и кому стоит готовиться к проблемам - читайте ниже.

Овен

Карты Таро пророчат Овнам трудный день. Вы можете осознать, что вокруг лишь выжженная земля. 19 ноября Овнам нужно переосмыслить свои мысли и поступки, все проблемы можно решить, важно лишь понять, что именно приводит к трудностям.

Телец

19 ноября Тельцам невероятно повезет. Их ждет много вдохновения. Будьте готовы к тому, что в этот день вам придется принимать важные решения, от которых зависит будущее.

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Близнецы

Близнецов ждет день соблазнов. Вам придется наконец отказаться от нерешительности и перейти к действиям. Не бойтесь брать на себя ответственность, все получится.

Рак

Карты Таро сулят Ракам заслуженный отдых. 19 ноября вы сможете получить вознаграждение за свои старания, разделите успех с близкими друзьями.

Лев

Львам стоит найти в себе мужество. Сложности, которые вас настигнут 19 ноября, станут проверкой на прочность. Если вы преодолеете все испытания, судьба вас щедро вознаградит. Успех не заставит себя долго ждать, будьте готовы к приятным подаркам.

Девы

Карты Таро сулят Девам немало рисков. Вами могут манипулировать, а потому не верьте всему, что говорят люди. Будьте терпеливы и продолжайте идти к успеху.

Весы

Весам стоит взять себя в руки и отбросить все страхи. Паника и печаль выбьют почву из-под ваших ног, а потому карты Таро советуют вам научиться бороться с трудностями без лишних эмоций.

Скорпион

19 ноября не пытайтесь обмануть судьбу. Скорпионов ждет непростое время. Вам будет казаться, что все начинания рушатся, но это не так. Звезды к вам благосклонны, просто нужно смотреть вперед и не зацикливаться на прошлом.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам напрасные переживания, от которых стоит избавиться. Вы запутались в своих мыслях и уже не можете понять, чего хотите от жизни. Теперь нужно искать выход из тупика, куда вас завела неуверенность.

Козерог

Козерогам не стоит спешить и горячиться. Вы рискуете совершить ошибку, а потому карты Таро советуют обдумывать каждый шаг. В итоге Козерогов ждет успех и вознаграждение.

Водолей

19 ноября Водолеев ждет экзамен. Вам придется проявить свою находчивость. Не бойтесь идти вперед, но подтверждайте свою правоту не криком, а аргументами.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам успех по всем фронтам. 19 ноября вас ждет немало радости, но не поддавайтесь соблазнам. Не теряйте голову от удачи. Рыбам стоит получить приятные эмоции и не пропустить новые возможности, которые обязательно появятся.

Напомним, ранее астролог дала неутешительный прогноз трем знакам Зодиака, которых ждут сложные выходные.

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