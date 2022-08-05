Как можно притянуть деньги с помощью простых вещей из ближайшего супермаркета - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди стараются улучшить свое материальное положение, усердно работая в привычном графике. Но удача улыбается не всем - иногда кажется, что все ваши усилия напрасны, а деньги проходят мимо вас. УНИАН поделится простыми секретами, как привлечь деньги за 24 часа, прилагая к этому минимум усилий.

Ранее мы говорили о том, где в доме нельзя хранить деньги, если не хотите остаться ни с чем.

Что положить в новый кошелек, чтобы водились деньги

Существует целый перечень вещей, которые нужно носить с собой в кошельке, чтобы быстро и просто "притянуть" к себе денежный поток. Записывайте, что должно быть в вашем портмоне:

старинная, редкая или коллекционная монета, также подойдет монетка из другой страны;

купюра с уникальным серийным номером или банкнота с первой зарплаты, а также выигрыша;

бобовое зерно - согласно древним поверьям, бобовые имеют сильную энергетику и привлекают богатство;

дрожжи - небольшой пакетик с дрожжами поместится в отделении для аксессуаров и поможет вам стать богаче;

китайские монеты - сделайте связку из 3 или 6 монет, нанижите на черную нитку и носите в кошельке;

палочка корицы или мята - эзотерики говорят, что аромат этих растений привлекает финансовые потоки;

кусочек красной ткани - известно, что красный цвет привлекает материальные ценности и деньги в том числе.

Положите какой-нибудь из этих предметов в укромное место в кошельке и постоянно носите с собой. Помните о том, что ваша вера многократно усиливает действие предметов и ускоряет получение желаемого результата.

Что нельзя класть в кошелек

Кроме рекомендованных предметов, экстрасенсы и люди, которые знают, как работают энергии, составили перечень вещей, которых категорически не должно быть в кошельке. Среди них выделяют:

фотографии родных и близких - деньги "обидятся" на то, что внимание приковано к кому-то, кроме них;

магазинные чеки - они указывают на то, что человек скуп и пытается все контролировать, а деньги к таким людям не "приходят";

визитки, билеты, фантики от конфет - с точки зрения Вселенной, эти предметы считаются мусором и мешают денежным потокам циркулировать;

документы и водительские права - такие вещи должны быть в отдельном портмоне, чтобы не нарушать баланс энергий.

В целом, вы должны понимать, что кошелек нельзя держать в беспорядке, хранить в нем рваные купюры или ненужный мусор. Регулярно протирайте его, меняйте банкноты на новые и относитесь уважительно к источнику вашего финансового благополучия.

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