День будет беспокойным для некоторых знаков.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 4 октября для всех знаков Зодиака. Узнайте, что карты Таро предвещают именно вам.

Овен

Желание сбросить лишний вес толкает к диетам и снижению калорийности пищи. Это не твой путь. Нужно укреплять тело, уделить больше внимания тренировкам. Не экспериментируйте с экзотической пищей - возможны аллергические реакции, отравления.

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Телец

Вас может посетить блестящая идея. Постарайтесь меньше думать о работе и не переутомляться. Займитесь творчеством, рукоделием или посетите место, которое обычно вдохновляет.

Близнецы

Настоящее удовольствие дарит соприкосновение с прекрасным. Вы найдете вдохновение, побывав на выставке или другом культурном мероприятии. Пойдет на пользу уединению. Шумные места и компании противопоказаны.

Рак

Вас ждут хорошие новости. Не исключено поступление крупной суммы денег. День пройдет легко, будет наполнен радостью. Вечер прекрасно подходит для развлечения, посещения кафе и баров. Повеселитесь как следует.

Лев

Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Вероятны осложнения и дополнительные расходы. В малознакомой компании ведите себя скромнее, не рассказывайте слишком много о себе. Активизируются люди, желающие насолить и испортить репутацию.

Дева

Велика опасность конфликта с любимым человеком. Ссора может закончиться дракой. Стоит отказаться от романтических встреч. Рекомендуется общение со старшими родственниками. Сделайте подарки, окажите посильную помощь.

Весы

День будет интересным, хотя и беспокойным. Вероятно, придется заниматься чем-то новым, делами, которые заставят сильно задуматься. Также потребуют внимания семейные отношения. Необходимо оказать помощь кому-то из родных или выполнить важное поручение.

Скорпион

Вас потянет на изменения во внешности. Удачным окажется обновление гардероба. Пробуждается чувственность. Можете отправиться на свидание, но не делайте того, о чем потом будет стыдно вспоминать.

Стрелец

Укрепляются отношения с партнерами, возможно появление новых союзников. Успешно проходят любые встречи. Найдите время для второй половинки. Совместное времяпрепровождение окажется очень приятным.

Козерог

Звезды обещают интересные контакты. С большой вероятностью нагрянут гости, приедут родственники. Важных дел лучше не планировать. За рулем будьте особенно внимательны, возможны небольшие приключения.

Водолей

Удачное время для семейных встреч, праздников, обсуждения планов. Некоторые вопросы потребуют существенных затрат. Не жалейте денег на действительно важное.

Рыбы

Благоприятное время для перемен. Возможна удачная смена работы. Партнеры делают выгодные предложения, и нужно не бояться рискнуть. Подумайте некоторое время, но не слишком затягивайте с ответом. Второго такого шанса может и не быть.

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