Они могут узнать о предательстве или же понять, что готовы двигаться вперед.

Тарологи рассказали, что конец этой недели принесет немало проблем представителям двух знаков Зодиака. Они рискуют сильно поссориться с любимым человеком, все может дойти до развода и разрыва отношений. Кому стоит готовиться к сложностям на любовном фронте - читайте ниже.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неприятный разговор. Вы можете понять, что рядом с вами совсем не тот человек. И если вы действительно готовы двигаться вперед, найдите в себе смелость и честно об этом скажите своей второй половинке.

Если вы подберете правильные слова, скандала не будет. Вас точно поймут, не бойтесь говорить о том, что думаете. Через несколько лет вы будете благодарны себе за смелое решение, не стоит о чем-то жалеть.

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Скорпион

Скорпионы могут узнать, что любимый человек вонзил им в спину нож. Предательство, словно гром среди ясного неба, вас ошарашит. Однако не впадайте в истерику.

Не пытайтесь искать в случившемся виновных. Просто решите, чего хотите дальше. Если вы готовы простить предателя - признайтесь в этом, а если же вы хотите развода - действуйте.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака взлетят на вершину. Им карты Таро сулят небывалый успех на работе.

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