Девам повезет в творческих начинаниях.

Тарологи рассказали, что в ближайшие дни представители двух знаков Зодиака добьются небывалых высот. Они смогут получить повышение и даже премию. Кто взлетит на вершину - читайте ниже.

Овен

Карты Таро советуют Овнам сосредоточиться на работе и не отвлекаться на пустяки. Постарайтесь уделить карьере максимум своего времени. У вас есть все шансы взлететь на самую вершину, но вы рискуете все упустить из-за желания повеселиться.

Отложите отдых на следующую неделю. В ближайшие дни вам нужно отдаться работе, не ленитесь. Успех и щедрая прибавка к зарплате дадут вам понять, что все старания были не напрасными.

Видео дня

Дева

Девам повезет в творческих начинаниях. Вы сможете показать, что способны генерировать необычные идеи, это приятно поразит ваше руководство. Не бойтесь говорить о своих достижениях и просить премию.

Оставьте сомнения и страх для тех, кто привык прятаться в тени и глотать пыль. Вы достойны большего, а потому смело беритесь за новые задачи и не забывайте чаще себя хвалить. Напомните всем вокруг, что вы способны свернуть любые горы.

Напомним, ранее эзотерики сказали, какие знаки Зодиака будут прыгать от счастья, ведь Новолуние избавит их от всех проблем.

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