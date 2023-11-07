Некоторые знаки Зодиака смогут проявить свои лидерские качества.

Эзотерики составили прогноз на 8 ноября для всех знаков Зодиака по картам Таро. Что нам подсказывают карты - читайте дальше.

Овен

Карта "Король Кубков". На этой карте мы видим изображение человека, который находится наполовину под водой. Вода символизирует интуицию, и чувствительность. Король возвышается над этими глубинами, принося информацию в реальный мир. Его взгляд направлен на пустую чашу, что может свидетельствовать необходимость превратить фантазии в конкретные действия для достижения мечты. Таро советует вам придавать большее значение своим чувствам и интуиции, делать первый шаг в направлении своей цели, открыто выражать свои чувства и оказывать помощь тем, кто обращается к вам.

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Телец

Карта "Солнце". Для Тельца выпала карта "Солнце", символизирующая успех, признание, достижение, славу, почет и уважение. На нем изображен бог солнца Аполлон, который управляет планетами. Это указывает на то, что и воля высших сил, и ваше собственное высшее Я имеет важное значение в вашей жизни. Сегодня вы будете чувствовать уверенность, оптимизм и ясное видение ваших целей и способов их достижения.

Близнецы

Карта "Шестерка Монет". Эта карта говорит о балансе между материальной выгодой и бескорыстной помощью. На карте изображен богато одетый мужчина, держащий весы и знак веса. Эта карта символизирует благотворительность, готовность помогать другим, особенно материально. Она также подчеркивает важность честности и равенства в мире, где честность и равенство не всегда являются приоритетами.

Рак

Карта "Высший Суд". В вашем расписании есть карта, которая в первую очередь указывает на духовный рост. Сегодня вам предоставляется шанс пересмотреть ситуацию и себя с новой стороны, осознать свои неиспользованные способности и потенциал. Вы будете глубже осознавать, что все в этом мире тесно связано невидимыми нитями и ничто не существует в изоляции. С практической точки зрения, это также может означать расширение прав и возможностей и получение знаков, указывающих на появление чего-то нового в вашей жизни.

Лев

Карта "Рыцарь Мечей". Эта карта символизирует творческое возвышение. Лев стремится к своей мечте и может преодолевать препятствия. Сегодня у вас есть способность двигаться к цели с огромным энтузиазмом и сделать невозможное. Однако будьте осторожны, такая настойчивость может привести к эгоцентризму, нетерпимости и раздражительности. Старайтесь поддерживать дружеские отношения в процессе достижения своих целей.

Дева

Карта "Колесница". Карта символизирует активные действия и лидерские позиции, а также "неопытную энергию". Сегодня вы можете оказаться в роли лидера в каком-то процессе, но, возможно, Вам не хватит опыта и профессиональных навыков, чтобы справиться со всеми задачами. У вас есть огромное энергичное стремление и вера в свои силы, но не забывайте контролировать свои эмоции и страсти, чтобы поникать в неуправляемых ситуациях.

Весы

Карта "Туз Монет". Это отличная карта! На ней изображен римский бог-кузнец Вулкана, что может предвещать неожиданную возможность совершить значительный прорыв в области, связанной с финансами, здоровьем, физической подготовкой или созданием материальных вещей. Вас могут снабдить "сырым материалом", из которого можно создать что-то по-настоящему впечатляющее. Таро советуют вам быть открытыми ко всему, что может появиться в этот день – начиная от дружеских советов и заканчивая щедрыми подарками или привлекательными предложениями.

Скорпион

Карта "Вера". В классических колодах Таро эта карта известна как "Иерофант" и изображает Папу Римского. В этой интерпретации Иерофант является духовным наставником, гуру. Этот день может быть связан с понятиями веры, морали, религии, духовных практик или духовных прозрений, а также долгожданным ответом на вопрос, давно мучивший вас. Кроме того, эта карта может указывать на вашу способность давать духовное руководство, и вас могут попросить совета или психологической поддержки. Скорпионы, как никто другой, обладают этими способностями, поэтому не стоит отказывать в помощи.

Стрелец

Карта "Десятка Мечей". Мечи, наносящие урон, символизируют разум, который стал настолько разрушительным и аналитическим, что начал атаковать самого себя. Возможно, вы слишком увлечены анализом и "разработкой" всего вокруг, включая собственные эмоции и ощущения, и теперь ваш разум начинает атаковать вас. Эта карта указывает на конфликт с самим собой, но она также может быть началом процесса освобождения. В этот день у вас есть возможность подняться на новый уровень в своем личном развитии и познать новые аспекты себя.

Козерог

Карта "Девятка Мечей". Эта карта говорит о том, что вы можете себя накручивать. Возможно, вы склонны предполагать худшее, сомневаться в благоприятном развитии событий и видеть в окружающих потенциальных врагов, или конкурентов, создавая ощущение, что все против вас.

Водолей

Карта "Королева Мечей". Символизирует перфекционизм и желание достичь независимости. Несмотря на ценность этих качеств, сегодня Таро советует обратить внимание на их негативные аспекты, такие как постоянное напряжение и неудовлетворенность. Ведь в мире нет ничего, что было бы абсолютно идеальным или вполне независимым. Подумайте, насколько важно вам всегда выглядеть и говорить безупречно?

Рыбы

Карта "Мир". Она символизирует завершение этапа, триумф, победу, глобальное преображение, возрождение и новую жизнь. Сегодня может завершиться важный этап в вашей жизни, и вы будете полностью довольны его результатами.

Напомним, что что мы публиковали православный календарь на ноябрь 2023 с датами по новому стилю.

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