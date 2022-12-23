В субботу Близнецов ждет редкая возможность.

В субботу, 24 декабря, Стрельцам предстоит непростая борьба с недоброжелателями. Однако не все знаки Зодиака столкнутся с проблемами. Ракам невероятно повезет, все их мечты начнут сбываться. Что ждет именно вас - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

24 декабря Овнов ждет череда неприятных случайностей. Следите за ключами и гаджетами, вы рискуете что-то потерять и сильно об этом пожалеть. Если есть возможность, стоит остаться дома и воздержаться от прогулок.

Телец

Тельцам придется приложить массу усилий, навалится много дел. Однако не стоит пытаться упросить себе жизнь, не ищите себе оправданий и потрудитесь на совесть.

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Близнецы

В субботу Близнецов ждет редкая возможность. Вы сможете проявить свою проницательность и не прогадать с выбором. Карты Таро сулят Близнецам роль провидца, смотрите в будущее и не сомневайтесь в своих ощущениях.

Рак

24 декабря Раки встретятся со своими мечтами. Начнет сбываться все, чего вы так долго ждали. Смело принимайте все подарки судьбы и разделите свое счастье с близкими людьми.

Лев

Львам карты Таро советуют уделить внимание своей личной жизни. Вы забыли о романтике и любви, полностью погрузившись в работу. Отвлекитесь от дел и сходите на свидание или приготовьте ужин своей второй половинке.

Дева

В субботу Девы рискуют сорваться и обидеть человека, который совсем этого не заслуживает. Постарайтесь не нервничать и трезво оценивать ситуацию.

Весы

Весы смогут научиться чему-то новому. Соглашайтесь на авантюры и раскройте свой потенциал. Карты Таро сулят Весам удачный день.

Скорпион

Скорпионам стоит задуматься о смене деятельности. Найдите себе новое хобби или же просмотрите вакансии. Возможно, вы найдете работу мечты и сумеете добиться небывалого успеха.

Стрелец

Непростой день ждет Стрельцов. Вы слишком близко подпустили к себе врагов, которые сумели вас обмануть. Теперь пришло время открыть глаза. Карты Таро сулят Стрельцам борьбу со всеми их врагами, запасайтесь силами.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам спокойный и размеренный день без неприятных сюрпризов. Прогуляйтесь с друзьями, посмотрите любимый фильм и побалуйте себя чем-то вкусным. Постарайтесь не думать о плохом, просто расслабьтесь.

Водолей

Водолеям невероятно повезет с деньгами. Вы сможете сорвать большой куш. Карты Таро советуют Водолеям задуматься о своем деле и не забывать о благотворительности. Помощь тем, кто нуждается в поддержке, всегда может задобрить судьбу.

Рыбы

Рыбам пора взять все в свои руки и решительно действовать. Не бойтесь спорить и отстаивать свое мнение. В субботу удача будет на вашей стороне.

Напомним, ранее астролог озвучила последствия новолуния 23 декабря для украинцев.

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