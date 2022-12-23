23 декабря 2022 - последнее новолуние в этом году.

Известный украинский астролог Валентина Виттрок рассказала о том, что может измениться после последнего в этом году новолуния 23 декабря. Вот что она написала в своем Facebook-блоге:

"Астрологически мы видим рождение нового лунного месяца со скоплением планет в Козероге. А это дела вертикали власти, ее активация. Козерожья Венера в соединении с Меркурием, создаёт бисекстили к Прозерпине и белой Луне, финансово валютные операции, к Урану - поставки технологий и оружия… Имеем в этом лунном месяце два бисекстиля. Бисекстиль - это аспект договоров (поездка президента Украины в штаты даст свои результаты)".

Также Виттрок предупреждает о том, что после полнолуния могут быть какие-то жертвы. Это может говорить и об увеличении количества жертв на фронте.

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"Соединение Солнце-Луна в напряженном аспекте к Юпитеру, который только зашёл в Овен, он находится в первом градусе Овна, градусе жертвенного агнца. Порталу войны все ещё будут приносится жертвы. До новолуния января война никуда не денется", - подчеркнула астролог.

Также эксперт добавила, что, согласно положению планет, начало января будет под эгидой положительной энергетики.

Напомним, составлен гроскоп для всех знаков Зодиака на начало января 2023.

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