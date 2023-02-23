Узнайте, что ждет вас в пятницу.

24 февраля карты Таро сулят Ракам возможность заработать много денег. Однако пятница принесет подарки не всем, Водолеев ждут проблемы. Что ждет именно ваш знак Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит ждать мистические знаки, вы можете получить намек от судьбы. Этот знак поможет вам решить сложную задачу.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неожиданности. Ваши планы могут превратиться в пыль, все решит воля случая.

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Близнецы

В пятницу Близнецам стоит уделить время своей второй половинке. Возможно, назревает ссора. Пора поговорить по душам и все решить мирно.

Рак

Раки могут сильно обогатиться. Вы можете получить щедрое предложение, не отказывайтесь от шанса умножить свои сбережения.

Лев

Львов ждет спокойный день. Порадуйте себя отдыхом, шоппингом и не жалейте на это денег.

Дева

Девы будут всесильными. Вы можете убедить всех вокруг в своей правоте. Однако не злоупотребляйте новым талантом.

Весы

Весам стоит уделить время своему здоровью. Внимательно прислушивайтесь к каждому тревожному "звоночку". Возможно, вам нужно сходить к врачу.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам неприятный разговор. Вам придется общаться с человеком, который вам неприятен. Найдите в себе силы и сдерживайте эмоции.

Стрелец

Стрельцов ждут романтические приключения. Вы можете начать новые отношения или же освежить связь со второй половинкой.

Козерог

В пятницу Козероги могут выдохнуть. Все проблемы обойдут вас стороной. Однако вам нужно следить за своими вещами, вы можете что-то потерять.

Водолей

Водолеев ждет пощечина. Судьба решила вас проучить, пришло время расплачиваться за ошибки прошлого.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам задуматься о чем-то новом. Возможно, вы стоите на одном месте и не знаете, что делать дальше. Решитесь на что-то глобальное.

Напомним, ранее эксерты рассказали, какие дни марта станут фатальными и могут оставить вас всех денег.

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