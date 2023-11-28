Многие знаки Зодиака получат заслуженное вознаграждение за свои труды.

Эзотерики составили гороскоп на 29 ноября по картам Таро. Что в этот день ждет каждый знак Зодиака - читайте дальше.

Овен

Продуктивность на самом высоком уровне, как и ваша энергия, а значит можно браться за самые смелые дела. Достижение намеченных целей в ваших руках. Но помните, что ваш успех является отражением людей, которые вас окружают, а также эффективности вашего ума.

Телец

Пришло время поблагодарить судьбу за все. Наслаждайтесь жизнью и разделите свою радость с близкими. В то же время будьте внимательны к людям, от которых веет фальшью, они принесут боль.

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Близнецы

Наконец-то вы обретете внутреннее равновесие и избавитесь от рабства несущественных желаний и страстей. Смело начинайте дело, которое наметили, ведь вас ждет успех в любой сфере деятельности.

Рак

Завтра вас будет бросать из стороны в сторону, как лодку во время шторма. Метание из крайности в крайность будет изнурительно. Не поддавайтесь чувству вины. Есть возможность пойти наперекор судьбы.

Лев

Вас могут захлестнуть эмоции, но постарайтесь избежать этого. Желание получить "все и сразу" сыграет с вами злую шутку. Также вы можете оказаться в ситуации, когда страсти достигнут предела. Самое главное – не стройте планов на будущее.

Дева

Сейчас в вашей жизни нет четких целей и задач, из-за чего ваш путь в будущее не имеет конкретного направления. Пока вы не определитесь с тем, куда идете, будете спотыкаться на своем пути. Если данная ситуация вас не устраивает, то придется что-то менять.

Весы

Пришло время научиться управлять своими эмоциями. Найдите экологичный способ для их проявления, но ни в коем случае не подавляйте чувства. Правильное использование своих эмоций и богатая фантазия позволят быстро достичь намеченных целей.

Скорпион

Терпение завтра ваш главный союзник. Не спешите действовать, дождитесь более выгодного момента, потому что именно этот фактор окажет сильное влияние на конечный результат. Кстати, то, что вы уже успели взрастить, дальше может продолжать свою жизнь самостоятельно.

Стрелец

Несмотря на то, что только лишь среда, пришло время отдохнуть. Отличным времяпровождением будет сон, медитация или прогулка в одиночестве, что позволит поностальгировать.

Козерог

Сосредоточьтесь на своей цели и не вздумайте отвлекаться, чтобы справиться со всеми трудностями. Полагайтесь лишь на свою силу воли. Высока вероятность, что проснется ваша изобретательность и воображение.

Водолей

Вы долго трудились над своим окружением и теперь оно соответствует вам. Все ваши усилия оправданы, а вы сможете насладиться результатам труда. Помните, что, предпочитая независимость, вы лишаете себя помощи.

Рыбы

Завтра вы будете руководствоваться своими главными жизненными принципами - честностью, равенством и справедливостью. Ваши убеждения и установки верны, поэтому не стоит от них отказываться, иначе жизнь превратится в выживание.

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