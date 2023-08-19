Овнов ждут неприятные события.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа. Раки получат невероятный подарок от судьбы. А Стрельцы сумеют начать новую жизнь, забыв обо всем плохом. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на воскресенье.

Овен

Овнов ждут неприятные события. Вам придется спорить и доказывать свою правоту, все вокруг будто бы перестанут вас понимать. Не теряйте надежду и продолжайте бороться за свое счастье.

Телец

Тарологи сулят Тельцам разочарование. Вы можете понять, что близкие люди не всегда говорят вам правду. Это разобьет ваше сердце, постарайтесь не впадать в отчаяние.

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Близнецы

В этот день Близнецов пронзит стрела Амура. Вы можете влюбиться или по-новому взглянуть на своего партнера. Вас ждут невероятные любовные приключения!

Рак

Колесо фортуны смогут прокрутить Раки. Не бойтесь, вам точно повезет. Карты Таро сулят вам невероятный успех и большой подарок от судьбы.

Лев

Тарологи советуют Львам отбросить все сомнения. Вы в шаге от чего-то невероятного, но боитесь совершить финальный рывок. Действуйте, у вас все получится.

Дева

В воскресенье Девы смогут отдохнуть и полноценно расслабиться. Не пытайтесь нагружать себя рабочими вопросами. Отложите все дела на другой день.

Весы

Весам придется провести работу над ошибками. Возможно, вы пытались хитрить или обманывать людей. Вся правда может вскрыться, придется извиняться.

Скорпион

Скорпионы могут озолотиться. Им невероятно повезет на работе, начальство решит вас повысить. Будьте готовы к тому, что с новой зарплатой вы получите и новые обязанности.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам новую жизнь. Вы получите шанс оставить все неудачи в прошлом. Не упустите редкую возможность, она принесет немало счастья.

Козерог

В этот день Козерогам стоит отказаться от вредных привычек. Позаботьтесь о своем здоровье и не играйте с огнем. Игнорируйте все соблазны.

Водолей

В воскресенье Водолеи поймут, что удача на их стороне. Вы сумеете чудом спасти свою репутацию. Постарайтесь больше не рисковать своим именем, не ввязывайтесь в авантюры.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам полет на седьмое небо. Вы будете невероятно счастливы и можете получить то, чего так давно хотели. Однако не забывайте, что чудо приходит лишь к тем, что искренне в него верит.

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