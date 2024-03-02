Попробуйте догадаться, кто не устоит от предложения прыгнуть с парашютом.

Астрологи назвали, какие романтические жесты больше всего любят представители того или иного знака Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

Овен - возьмите их прыгнуть с парашютом

Овны любят приключения и испытания. По словам астролога Ракель Родригес, занятие, вызывающее выброс адреналина, точно покорит их сердце.

Телец - забронируйте столик в модном ресторане

Тельцы - традиционалисты, поэтому им не нужен какой-то нестандартный грандиозный жест, чтобы почувствовать, что их ценят. Однако, как отметила астролог Мария Хейс, Тельцы - зодиакальные гурманы, а потому роскошная еда в изысканном ресторане придется им по вкусу.

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Близнецы - запланируйте творческое свидание

По словам астрологов, эти кокетливые, но интеллектуальные люди находят романтичными жесты, заставляющие задуматься. Поэтому, например, поездка на экскурсию в художественный музей обязательно найдет у них отклик.

Рак - напишите любовное письмо

Раки - сентиментальные, для них нет ничего слишком банального, когда дело касается романтических жестов. Как отметила астролог Родригес, эмоциональная глубина и индивидуальный подход любовных писем глубоко резонируют с чувствительным и заботливым сердцем Рака.

Лев - сделайте широкий жест

Когда дело доходит до этих экстравертных огненных знаков, вам следует отказаться от цветов и шоколада. Львы жаждут полноценных романтических впечатлений, как в кино.

Дева - сделайте им что-нибудь своими руками

Девы стремятся быть рядом с другими и делают все возможное, чтобы окружающие чувствовали себя ценными и счастливыми. Поэтому идеальный романтический жест для Дев - это в первую очередь личное участие. Будь то подарок, сделанный своими руками, или приготовление любимого десерта, Девы оценят именно приложенные вами усилия.

Весы - устройте званый обед с друзьями

Как знак, ценящий общение, Весы не любят ничего сильнее, чем находиться в окружении самых близких им людей. Организация званого обеда, на котором соберутся близкие друзья, обязательно впечатлит представителей этого знака.

Скорпион - запланируйте массаж для пары

Чувственный массаж для пары придется по вкусу и зажжет огонь в сердце страстного Скорпиона, уверены астрологи. К тому же, такой массаж позволит им и их партнеру снять напряжение и насладиться обществом друг друга.

Стрелец - удивите их поездкой или веселым занятием

Стрельцы всегда стремятся исследовать новые места или попробовать что-то новое. Они не боятся некоторой спонтанности, поэтому, если хотите развлечь их, запланируйте поездку или нестандартное приключение. Стрельцы любят сюрпризы, особенно организованные в последнюю минуту.

Козерог - скажите им, что вы рядом

Козероги очень традиционны и логичны, когда дело касается романтики. Им бывает трудно замедлиться и найти время для себя, поэтому иногда все, что им нужно, - это чтобы кто-то их выслушал или утешил. Также, как отмечают астрологи, Козерогам очень важно чувствовать себя защищенными в отношениях, поэтому просто сказать им, что вы всегда будете рядом, - это именно тот романтический жест, который им нужен.

Водолей - подарите билеты на любимое шоу

Поскольку Водолеи очень общительны и любопытны, лучшим подарком для них являются впечатления, например, билеты на концерт любимой группы.

Рыбы - напишите стихотворение

Рыбы - романтичные натуры. Для них важно продолжать чувствовать себя желанными. По словам астрологов, представителей данного знака очень впечатляют проявления творческого самовыражения. Поэтому для того, чтобы покорить сердце Рыб, можно написать для них песню или стихотворение. Это покажет ваше понимание их глубокого эмоционального мира и выразит чувства, которые, возможно, трудно описать простыми словами.

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