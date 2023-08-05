Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут стать счастливее и добиться успеха на следующей неделе - в период с 7 до 13 августа.
Речь идет о пяти знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины будут особенно везучими в указанный период.
Счастливицы недели по знаку Зодиака - кому повезет
Необычное чувство вдохновения охватит женщин-Овнов. Они смогут найти новые способы самореализации, что будет их чрезмерно вдохновлять на новые подвиги.
Следующая неделя будет идеальным временем для женщин-Тельцов. В первую очередь у них должно получиться подправить свое финансовое положение.
Особенно энергичными и мотивированными в указанный период будут Девы. Астрологи советуют им заниматься своими проектами, результат не заставит себя долго ждать.
Расширить свой кругозор, путешествовать и получать удовольствие от жизни, новый опыт и добиваться успеха на следующей неделе получится у женщин-Стрельцов.
Неожиданные радости и приключения ждут в указанный период женщин-Водолеев. Они будут максимально вдохновлены и целеустремлены на выполнение поставленных задач.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых категорически запрещено носить золото.