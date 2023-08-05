Рожденные под этими знаками женщины будут особенно везучими на следующей неделе.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут стать счастливее и добиться успеха на следующей неделе - в период с 7 до 13 августа.

Речь идет о пяти знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины будут особенно везучими в указанный период.

Счастливицы недели по знаку Зодиака - кому повезет

Необычное чувство вдохновения охватит женщин-Овнов. Они смогут найти новые способы самореализации, что будет их чрезмерно вдохновлять на новые подвиги.

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Следующая неделя будет идеальным временем для женщин-Тельцов. В первую очередь у них должно получиться подправить свое финансовое положение.

Особенно энергичными и мотивированными в указанный период будут Девы. Астрологи советуют им заниматься своими проектами, результат не заставит себя долго ждать.

Расширить свой кругозор, путешествовать и получать удовольствие от жизни, новый опыт и добиваться успеха на следующей неделе получится у женщин-Стрельцов.

Неожиданные радости и приключения ждут в указанный период женщин-Водолеев. Они будут максимально вдохновлены и целеустремлены на выполнение поставленных задач.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых категорически запрещено носить золото.

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