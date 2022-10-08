Представители этих знаков могут попасть под негативное влияние или потерять веру в себя.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые столкнутся с неприятностями на любовном фронте на следующей неделе – в период с 10 до 16 октября.

Речь идет о трех знаках. Люди, рожденные под ними, могут попасть под негативное влияние или потерять веру в себя.

У этих знаков Зодиака будут проблемы в личной жизни

"Черная" полоса может настигнуть одиноких Близнецов. Их внезапно посетят сомнения или беспокойство, что и станет причиной неприятностей. Астрологи рекомендуют переждать это время, скоро все наладится.

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Львов будет подстерегать опасность при новых знакомствах. Они рискуют попасть под влияние особ, у которых несерьезные намерения. Такие отношения очень сильно отравят им жизнь на некоторое время.

Неудачная неделя ждет Рыб. Представители этого знака погрузятся в негативные мысли о себе. Это подорвет их самооценку и уверенность в себе. А без них Рыбкам будет очень сложно налаживать личную жизнь.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых вот-вот кардинально изменят жизнь.

Также названы знаки Зодиака, которых скоро настигнет "черная полоса".

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