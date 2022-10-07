Девушки, рожденные под ними, рискуют очень сильно испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых столкнутся с неудачами на следующей неделе – в период с 10 до 16 октября.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Девушки, рожденные под ними, рискуют очень сильно испортить себе жизнь.

Девушкам этих знаков Зодиака сильно не повезет

Всю следующую неделю девушек-Раков будут преследовать неудачи, как в делах, так и в личной жизни. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, нужно не перекладывать ответственность на кого-то другого, не приносить домой еще больше проблем с работы. Они смогут понять главные причины своих неудач, но разобраться с ними полностью не смогут из-за чересчур подавленного состояния. Астрологи рекомедуют постараться переждать темное время. Вскоре все наладится в какой-то мере, и можно будет приступить к решениям.

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Не менее неудачной неделя может быть у девушек-Скорпионов. Они буквально погрузнут в делах, и из-за этого будут рисковать испортить отношения с близкими людьми. Чтобы не копить неприятные эмоции, представительницам этих знаков советуют почаще отвлекаться от рабочей рутины, посвящать время себе и получению удовольствия от жизни.

Ранее астрологи назвали три самых лучших жены по знаку Зодиака.

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