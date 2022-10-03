Эксперты рассказали, кому стоит опасаться грядущего события.

Астрологи рассказали, как мистическое полнолуние 9 октября повлияет на финансовое благосостояние. Эксперты утверждают, что для Близнецов, Весов, Скорпионов и Стрельцов все будет хорошо или без изменений, но вот есть три знака Зодиака, которые рискуют вовсе остаться без денег. Подробнее читайте в материале УНИАН далее.

Рак

Вы давно планировали совершить какую-то покупку, возможно, копили на нее деньги. Сейчас вы решитесь ее купить, но что-то пойдет не так. Возможно, она подорожает, или ее придется возвращать, чинить, доплачивать за нее.

Еще одной непредвиденной статьей расходов может быть здоровье. На нем экономить нельзя. Если у вас будут тревожные звоночки от организма, тут же идите к врачу. Да, судя по прогнозу, это будет стоить вам немало, но зато вовремя отреагируете.

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Лев

Уроженцев этого знака Зодиака могут ждать потери источника доходов. Это могут быть проблемы в бизнесе, увольнение, штраф и подобное. Это, конечно, наложит свой отпечаток на вашей работе и психоэмоциональном состоянии.

Телец

Еще один знак Зодиака, который 9 октября ждут траты. Но они будут приятными. Это может быть покупка одежды, дорогой косметики или дорогостоящие процедуры красоты. Несмотря на дороговизну, оно того стоит - вы будете очень рады и вдохновлены обновками.

Напомним, названа самая ужасная жена по знаку Зодиака.

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