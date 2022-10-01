Астрологи рассказали, кто хуже всего подходит на роль супруги.

Астрологи сделали детальный разбор по знакам Зодиака и рассказали, какие женщины хуже всего подходят на роль супруги.

Так, эксперты заявили, что самая ужасная жена по знаку Зодиака - это Стрелец. Зачастую еще до заключения брака они уверяют, что на первом месте для них любовь и только после финансовое благополучие. Но в итоге мужчина станет собственностью женщины и его мнение не будет учитываться никогда.

К слову, Стрельцы вообще не любят выполнять домашние обязанности. Готовка, уборка, стирка и подобное - это то, чего они не принимают, взваливая груз ответственности на мужа, детей, уборщицу и так далее.

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Также среди женщин-Стрельцов довольно много тех, кто способен изменять своим вторым половинкам. Происходит это чаще всего в той модели семьи, где она - карьеристка и лидер, а он - спокойный, гибкий, со всем соглашается. Они могут цинично обманывать своего партнера глядя прямо в глаза.

Также к плохим женам астрологи относят представителей следующий знаков Зодиака: Лев, Рыбы, Скорпион и Близнецы.

Напомним, астрологи ответили, во сколько лет мужчины женятся по знаку Зодиака.

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