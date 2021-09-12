В этом рейтинге оказались три знака Зодиака.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые любят делать пакости окружающим. Они могут "подложить свинью" абсолютно в любой момент.

Рак

Раки достаточно замкнутые люди, поэтому не всегда понятно, что у них на уме. В общении с ними вам стоит контролировать свою речь, чтобы их не обидеть. В противном случае они могут отомстить вам. Конечно, эта месть будет не масштабная, но мелкую пакость сделать они все же могут. При этом вам будет очень неприятно.

Близнецы

Это люди настроения. Если у них все хорошо, то они могут быть дружелюбными. Если же между вами пробежала кошка, то они будут рвать и метать. В целом их поведение зависит только от настроения, которое очень часто меняется. Если вы вовремя не сбежите от их плохого настроя, то пакостей в свой адрес вам не избежать.

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Весы

Весы не умеют принимать решения. Они хотят, чтобы у всех все было хорошо, но чаше всего так не бывает. Поэтому они часто находятся в состоянии "подвешенности". Интересно, что и других людей они тянут на дно своей нерешительностью. Если вы поможете Весам принять какое-то решение, а в итоге оно окажется неправильным, то все шишки полетят именно на вас.

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Автор: Диана Могилевич