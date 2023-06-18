Заставка на телефон может вызывать приятные эмоции, вдохновлять, программировать на достижение цели и… навлечь беду. Оказывается, что некоторые фото на заставку, даже те, которые на первый взгляд выглядят милыми и абсолютно безобидными, способны притягивать дурное. Давайте разберемся, почему нельзя ставить фото на заставку телефона и чем опасны другие заставки.
- Собственное фото
Не нужно ставить на заставку телефона свою фотографию. Дело в том, что на такое фото на заставке очень легко навести порчу на болезни и неудачу владельца телефона. Особенно опасными считаются фото, где вы смотрите в объектив. Поэтому какой бы красивой не была ваша фотография - оставьте ее для себя, а не для "прессы".
- Фото с любимым человеком
Подобная история и со свадебными фото и фотографиями пар. Люди по своей сути завистливы и могут сглазить отношения, даже сами не желая этого. Здесь следует помнить одну непреложную истину: счастье любит тишину, поэтому берегите его от лишних глаз, и не ставьте совместные фотографии на заставку телефона.
- Фото детей
У детей очень светлая энергетика, но очень слабая, поэтому ей легко навредить, а иной раз ею могут даже и подпитываться. Ставить фото детей на заставку телефона не стоит по той же причине – чтобы их ненароком не сглазили.
Это же касается и фото беременной женщины - через такой снимок можно получить сглаз и порчу для еще не родившегося ребенка.
- Фото умерших людей
Плохая примета - заставка на телефоне с фотографией человека, которого уже нет в живых. Как бы печально не было, и как бы не хотелось расставаться с этим человеком, нужно принимать то, что его уже нет. Такие фото не несут в себе ничего хорошего - только энергетику разрушения и способны притянуть в жизнь различные неприятности и даже смерть.
- Изображения стихий и мест с негативным окрасом
Природные явления - молния, гроза, шторм, извержение вулкана и так далее - разрушительны по своей сути и энергетике тоже. Они могут провоцировать разрушения и потери в личной жизни, поэтому такие фото на заставку смартфона лучше не ставить. Кроме этого, не нужно ставить на телефон изображения разрушенных зданий (пусть даже дворцов), больниц и кладбищ.
- Изображения острых предметов, злых существ и непонятных символов
Ножи, стеклянные фигуры, кресты, маги, чудовища и монстры - все это притягивает негатив, поэтому у вас им не место. Это же касается и непонятных символов и иероглифов, значения которых вы не знаете - всегда есть вероятность, что оно не очень хорошее. Будьте осторожны и с изображением рун - они могут иметь двоякую трактовку.