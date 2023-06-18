Иногда заставка на телефон на первый взгляд может выглядеть вполне безобидной.

Заставка на телефон может вызывать приятные эмоции, вдохновлять, программировать на достижение цели и… навлечь беду. Оказывается, что некоторые фото на заставку, даже те, которые на первый взгляд выглядят милыми и абсолютно безобидными, способны притягивать дурное. Давайте разберемся, почему нельзя ставить фото на заставку телефона и чем опасны другие заставки.

Собственное фото

Не нужно ставить на заставку телефона свою фотографию. Дело в том, что на такое фото на заставке очень легко навести порчу на болезни и неудачу владельца телефона. Особенно опасными считаются фото, где вы смотрите в объектив. Поэтому какой бы красивой не была ваша фотография - оставьте ее для себя, а не для "прессы".

Фото с любимым человеком

Подобная история и со свадебными фото и фотографиями пар. Люди по своей сути завистливы и могут сглазить отношения, даже сами не желая этого. Здесь следует помнить одну непреложную истину: счастье любит тишину, поэтому берегите его от лишних глаз, и не ставьте совместные фотографии на заставку телефона.

Видео дня

Фото детей

У детей очень светлая энергетика, но очень слабая, поэтому ей легко навредить, а иной раз ею могут даже и подпитываться. Ставить фото детей на заставку телефона не стоит по той же причине – чтобы их ненароком не сглазили.

Это же касается и фото беременной женщины - через такой снимок можно получить сглаз и порчу для еще не родившегося ребенка.

Фото умерших людей

Плохая примета - заставка на телефоне с фотографией человека, которого уже нет в живых. Как бы печально не было, и как бы не хотелось расставаться с этим человеком, нужно принимать то, что его уже нет. Такие фото не несут в себе ничего хорошего - только энергетику разрушения и способны притянуть в жизнь различные неприятности и даже смерть.

Изображения стихий и мест с негативным окрасом

Природные явления - молния, гроза, шторм, извержение вулкана и так далее - разрушительны по своей сути и энергетике тоже. Они могут провоцировать разрушения и потери в личной жизни, поэтому такие фото на заставку смартфона лучше не ставить. Кроме этого, не нужно ставить на телефон изображения разрушенных зданий (пусть даже дворцов), больниц и кладбищ.

Изображения острых предметов, злых существ и непонятных символов

Ножи, стеклянные фигуры, кресты, маги, чудовища и монстры - все это притягивает негатив, поэтому у вас им не место. Это же касается и непонятных символов и иероглифов, значения которых вы не знаете - всегда есть вероятность, что оно не очень хорошее. Будьте осторожны и с изображением рун - они могут иметь двоякую трактовку.

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