Рассказываем, можно ли носить с собой фото любимого человека и чем чревата такая привычка.

У многих людей есть привычка класть в кошелек или под чехол телефона памятные вещи - милые записки или фотографии близких. Эзотерики утверждают, что сентиментальный порыв может закончиться плачевно и стать причиной неудач. Запомните, почему нельзя носить фотографию под чехлом или в портмоне.

Можно ли носить свое фото в кошельке или класть туда изображение любимых

Опытные черные маги часто делают порчи или привороты именно на фотографии. Считается, что картинка, наиболее точно олицетворяющая внешний вид человека - идеальный инструмент для влияния на него. Случайно выронив снимок из кошелька или чехла, вы рискуете "притянуть" неудачи к тому, кто на нем изображен - фото может попасть в руки к людям с недобрыми мыслями и планами.

Дополнительно стоит помнить об энергии вещей, ведь деньги и телефон - это материальные ценности, хранящие в себе информацию о финансовых благах. Романтической энергетики здесь и близко нет, зато она присутствует внутри вас, раз вы, не зная, почему нельзя носить фото в чехле телефона, кладете его рядом со смартфоном или в кошелек. В итоге две энергии, духовная и материальная, начинают конфликтовать между собой и вы упускаете их обеих - взаимоотношения портятся, финансовый поток перекрывается.

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Можно ли носить фото умершего в чехле телефона или в кошельке

Во-первых, существует устойчивое мнение, что обращать свое внимание на покойников стоит лишь в дни их памяти и поминальные даты. Во всех остальных случаях вы лишь зря тревожите душу, которая потом может:

приходить к вам во снах;

являться наяву;

пугать ваших детей.

Слишком частое обращение к усопшему, то есть, регулярный просмотр фотографии в кошельке, закончится для вас бессонными ночами и ненужными видениями.

Во-вторых, даже не думайте о том, можно ли носить фото в чехле телефона, которое напоминает о покойном человеке. Энергия мертвецов невероятно мощная - сильнее любой живой энергетики, к сожалению. Для того чтобы ей противостоять, нужны силы и знания, а ими обладают немногие люди. Безобидная фотокарточка может стать причиной бед в вашей жизни - своеобразным "приветом" от потустороннего мира, с которым вы пытаетесь наладить связь.

Где носить фото любимого человека безопаснее всего

Самый лучший вариант - оставить фотографии тех, кто вам дорог, в телефонной галерее. Это место специально предназначено для изображений, которые вы хотите сохранить на память. Еще одна безопасная локация - ваш дом или квартира. Фотография в рамочке на полке будет отлично дополнять интерьер, никому не принесет вреда и окутает вас приятной волной ностальгии без негативных последствий.

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