Рассказываем, почему нельзя называть ребенка в честь деда, бабушки или других родственников.

Появление на свет новой души - волнительное и радостное для родителей событие, а подбор имени для малыша становится задачей для всей семьи. Однако существуют правила, согласно которым, дилемма о том, можно ли назвать сына в честь погибшего отца или другого родственника, пусть даже живого, вообще не должна возникать.

Можно ли называть ребенка в честь живого человека - точный ответ

По народным обычаям считается, что давать имя ребенку можно, если оно не повторяет:

имя бабушки с папиной стороны (его мамы);

имя дедушки с маминой стороны (ее папы);

имена самих родителей;

имя святого, чей день отмечается накануне дня рождения малыша.

Отталкиваясь от этой информации, вы не должны больше сомневаться, можно называть ребенка именем родственника или нет. Если очень хочется, то дайте имя, но только не первенцу, иначе рано умрет или он, или тот человек, в честь которого назвали чадо.

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Не сомневайтесь, можно ли называть ребенка в честь живого дедушки - однозначно "да", только если это не отец мамы новорожденного. Но учтите - если назвать ребенка именем бабушки или дедушки, которые обладают негативными моральными качествами, или в принципе в жизни не совсем хорошие люди, то и малыша ждет такая же судьба.

Почему нельзя называть детей в честь родственников, которые погибли

В старину считалось, что давать сыну или дочери статус тезки умершего человека нельзя только в двух случаях:

при рано умершем - нерастраченная энергия покойника повлияет на жизненный путь новорожденного;

если мать умерла во время родов, а отец - до (когда желаете назвать в честь них).

Во всех остальных случаях называть ребенка в честь кого-то, покинувшего наш мир, не возбраняется. Существует обычай о том, можно ли называть ребенка именем умершей бабушки, если она, к примеру, погибла на войне. Народные приметы в данном случае дают положительный ответ - наши предки верили, что душа того, кто пал в сражении или был причастен к боям, отдав свою жизнь за благое дело, положительной энергетики.

Именно поэтому в старину люди даже не колебались, можно ли называть ребенка в честь прадедушки, если он был воином - ребенок становился тезкой умершего и с честью нес память о покойном.

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