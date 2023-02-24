Выходные начнутся для некоторых знаков Зодиака с проблем.

Суббота принесет Овнам неприятные новости, карты Таро сулят им много слез. Но беда ждет не всех, Девам можно не переживать, судьба щедро их вознаградит. Что карты Таро пророчат другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам неприятный день. Вас могут ждать потери, ссоры и даже слезы. Отпустите все плохое и попытайтесь не зацикливаться на негативе.

Телец

В жизни Тельцов произойдет что-то невероятное. Возможно, вы получите то, о чем так давно мечтали.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам сбавить темп. Вы торопитесь жить и не замечаете, что упускаете самое важное.

Рак

Раки смогут решить проблему, которая давно не давала им покоя. Не бойтесь просить о помощи, некоторые вопросы лучше доверить тем, кто больше знает.

Лев

Львам придется усиленно работать. Возможно, вы будете загружены незначительными задачами, которых будет слишком много.

Дева

Карты Таро сулят Девам щедрый подарок. Возможно, это будет что-то материальное. Однако также есть шанс, что подарком окажется возможность добиться успеха в делах.

Весы

Весов ждут неприятные моменты. Вы давно убегали от проблем, но пришло время браться за ум. Поговорите с человеком, которого избегали.

Скорпион

В жизни Скорпионов наступает период переосмысления. Вы можете понять, что гнались за ложными целями, которые не принесут вам никакой пользы.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам экономить. Вы рискуете потерять крупную сумму денег из-за необдуманных покупок.

Козерог

В пятницу Козероги могут выдохнуть. Все проблемы обойдут вас стороной. Однако вам нужно следить за своими вещами, вы можете что-то потерять.

Водолей

Водолеям нужно срочно отказаться от вредных привычек, которые разрушают их жизнь. Вы играете с огнем и рискуете потерять все, чем так сильно дорожите.

Рыбы

Рыбы получат ценную информацию, которая поможет им решить множество проблем. Не упустите этот шанс, судьба редко бывает настолько щедрой.

Ранее стало известно, когда можно сорвать куш и заработать много денег. Эксперты назвали дни удачи в марте.

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