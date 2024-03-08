Суббота сулит новые возможности некоторым знакам.

Эзотерики составили прогноз на 9 марта по картам Таро. Что в этот день ждет все знаки Зодиака - читайте в детальном гороскопе на субботу.

Овен

В вашей жизни начинается новая глава. Только от вас зависет, какой она будет для вас. Будьте добрее, принимайте взвешанные решения, откройте свое сердце, и тогда у вас все будет замечательно.

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Телец

Тельцам захочется уединиться. Вы почувствуете потребность в том, чтобы побыть наедине со своими мыслями и разобраться в том, куда вам двигаться дальше.

Близнецы

У вас наступает период успеха. Это значит, что вы можете браться за любые дела, потому что результат будет позитивным. Вам даже не потребуется поддержка близких, потому что вы сами со всем справитесь.

Рак

Вам стоит научиться выражать свои чувства, потому что не все могут понять ваших намерений. Звезды сулят вам хороший период, если вы будете делиться своими эмоциями с родными.

Лев

Львам рекомендуетсся сохранять спокойствие, особенно в моменты, когда на вашем пути появляются трудности. Помните, что только целеустремленность и сила помогут вам выбиться на новый уровень жизни.

Дева

На первый план у Дев выйдет заработок. Вам захочется улучшить свое материальное положение, поэтому можете взять дополнительную работу. Однако будьте осторожны, чтобы не переутомиться.

Весы

В каком-то вопросе может наступить конец. Хотите вы того или нет, то вам придется это принять и перейти на новый уровень. Не переживайте, потому что все, что вас не убивает - делает вас сильнее.

Скорпион

В этот день вы можете получить дары судьбы. Она сделает все возможное для того, чтобы вы расслабились и отыскали вдохновение. Поддайтесь обстоятельствам.

Стрелец

Вас ждет прогресс во всех делах. Поэтому вы смело можете браться за новые дела, даже те, которые кажутся вам трудно выполнимыми. У вас все получится, если вы приложите немного больше усилий.

Козерог

Ваша энергия будет на пике, особенно романтическая. Вы захотите устроить сюрприз своему любимому человеку и провести с ним больше времени. Ждите взаимность.

Водолей

Не позволяйте страхам и негативным эмоциям взять верх. Сегодня стоит попытаться успокоиться и взять паузу, чтобы посмотреть на ситуацию под разными углами.

Рыбы

На вашем пути могут возникнуть непредвиденные трудности. Не переживайте, что они сильно повлияют на вашу жизнь. Вас ничто не может сломать.

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