Стрельцы будут купаться в деньгах.

В воскресенье, 12 марта, Овны потеряют общий язык со своими близкими людьми. А Весам повезет, судьба даст им шанс все изменить. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны рискуют вляпаться в неприятный и очень мерзкий скандал. Вас могут оболгать и сделать виноватым во всех "грехах". Будьте осторожны и не доверяйте свои секреты людям, которых плохо знаете.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам хороший день. Вы сможете провести день в приятной компании. Также вы будете близки к тому, чтобы схитрить. Однако не стоит этого делать, иначе все закончится очень плохо.

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Близнецы

Близнецы могут впасть в уныние. Вас одолеют воспоминания. Возможно, вы сильно скучаете по человеку, которого напрасно отпустили из своей жизни. Попробуйте все исправить.

Рак

Карты Таро сулят Ракам приятные моменты. В этот день вы поймете, что не зря много трудились, теперь вас ждет награда. Наслаждайтесь и цените каждый момент.

Лев

Львам стоит выйти в люди. Не отказывайте себе в прогулке, сходите в гости. Вам не стоит оставаться в одиночестве, в воскресенье вы будете особенно нуждаться в общении.

Дева

Девам стоит взять на себя ответственность за свою жизнь. Не позволяйте кому-то командовать и решать за вас. Девам стоит все брать в свои руки.

Весы

В воскресенье Весы могут получить редкий шанс. Вас ждет удачная возможность кардинально изменить свою жизнь. Не стоит упускать этот шанс, еще раз вам так едва ли повезет.

Скорпион

12 марта Скорпионов ждет встреча с новыми людьми, которые могут помочь вас с некоторыми сложностями. Однако в этот день вам не стоит забывать о своих обязанностях.

Стрелец

Стрельцы будут купаться в деньгах. Вы будете наслаждаться изобилием и сможете разделить свой успех с близкими. Уделите время родственникам.

Козерог

Козерогам стоит быть честными. Вам придется прямо сказать о своих эмоциях. Возможно, не обойдется без споров.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям романтику. Вы сможете наладить отношения со своей второй половинкой. Если же Водолеи одиноки, они смогут завести новые приятные знакомства.

Рыбы

Рыбам стоит проанализировать свои поступки. Возможно, вы сильно кого-то обидели. Попытайтесь исправить эту ситуацию, поговорите с тем, кто затаил злобу, по душам.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что с понедельника жизнь этих знаков Зодиака превратится в испытание на прочность.

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